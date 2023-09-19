蔣萬安稱收不到蛋流向　陳吉仲指公文時間差：農業部背多少黑鍋？

▲農業部長陳吉仲現身立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

進口蛋風波不斷，農業部長陳吉仲今（19日）現身立法院民進黨團總召柯建銘辦公室，對於台北市長蔣萬安昨稱衛生局未收到進口蛋流向資料，陳吉仲表示，昨天已經提供給地方政府，蔣萬安講話跟收到公文有時間落差，各界有任何疑慮，農業部都願意說明，但過去3個禮拜以來，農業部背了多少黑鍋跟污衊？

對於進口蛋風波，民進黨團幹事長劉世芳表示，陳吉仲受到柯建銘邀請，跟黨團幹部報告禮拜五專案進口雞蛋問題，專案報告中對於外界質疑，包含標示不實跟專案進口部分都說得非常清楚，今年年初就有缺蛋問題，對於進口專案抱持肯定態度，否則會影響到消費者用蛋以及本土蛋農權益。

劉世芳指出，執行過程中，包含進口蛋商標示不實或是地方如何裁罰等等，這需要採取更好的精進措施，這週黨團會議跟專案報告時，會請行政院長、農業部跟食藥署做完整說明，釐清外界疑慮。

對於相關爭議，陳吉仲說明，後續會把所有政策執行成果以及執行過程需要檢討的措施提出，讓雞蛋專案進口持續進行，也確保消費者買得到蛋，也要讓蛋農有利潤生產更多雞蛋給消費者，政策會繼續往前走，精進措施會提出來。

對於蔣萬安指控，蛋流向並未交給地方政府？陳吉仲表示，這個問題就如同過去3個禮拜以來，很多針對進口蛋部分與事實不一致以及抹黑造謠，專案進口雞蛋流向昨天已經提供給地方政府，自己上週六也完整公布農業部調配的雞蛋數量、流向完全清楚，若地方政府衛生單位需要任何資料，農業部絕對會提供流向，也同步配合行政院啟動食藥署聯合稽查，讓所有消費者安心。

陳吉仲表示，蔣萬安昨天講話時，跟收到公文有時間落差，這請台北市政府確認，昨天已經把各縣市政府要的資料回函，不清楚時間差為何？昨天也配合行政院相關食安稽查，把到期5400萬顆已經做相關堆肥，全台灣冷鏈物流倉庫都有說明，禮拜六也直接把數量交代非常清楚，政府掌握資訊都是公開透明。

陳吉仲直言，各界有任何疑慮，農業部都願意說明，但像這個問題，在回文時間差的部分，卻說農業部沒有提供資源，過去3個禮拜以來，農業部背了多少黑鍋、污衊跟抹黑？