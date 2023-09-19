2790萬顆巴西蛋「同天生產」！專家揪2缺失害蛋報廢：政府錯估存量

▲巴西進口蛋大量過期，農業專家揭農業部專案進口蛋措施兩大缺失。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部專案進口雞蛋喧騰數周，農業部終於公布過期蛋品數量與封存地點，強調不會流入市面。農業專家林裕紘直指，農業部錯估庫存安全存量，又大量從巴西進口同一天生產的雞蛋，儘管分批裝運來台，但還是同一天生產的雞蛋，導致「超思買來的巴西蛋大部分是來台灣要被銷毀的」。

農業專家林裕紘在臉書粉專「Linbay好油」發文指出，台灣每天雞蛋缺口量約在100至150萬顆，若要建立合理庫存去滾動釋出，政府操控能力強的抓兩周，弱的抓三周，兩周合理庫存量是1400至2100萬顆，三周是2100至3150萬顆，若每日釋出100至150萬顆可以維持需求也不會過度壓抑蛋價。

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林裕紘說，農業部對外宣稱的庫存量是6千萬顆，也就是把滾動周期拉到40至60天，質疑農業部訂定的合理庫存，沒有考慮雞蛋保存期限的問題，然後再推說是因為天氣熱、放暑假導致評估錯誤。

林裕紘指出，農業部另一個缺失就是大量買進口同一天生產的雞蛋，從巴西出口資料來看，農業部買了2790萬顆同一天生產的雞蛋，就算分開時間到台灣，這些雞蛋的生產日還是同一天，保存期限還是同一天。他指出，要做滾動釋出，一定是一直進一直出，保存期限剩餘短的先出，但前面都已經開始囤了，後面還來同一天生產的2790萬顆雞蛋，難怪產生一堆報廢蛋。

而根據農業部長陳吉仲到民進黨立院黨團報告的「專案進口雞蛋流向」簡報資料，建立滾動安全庫存，是為了確保糧食安全同時，也不讓進口雞蛋打亂國內市場秩序，以保障蛋農生計；至於是否有事前規劃調度庫存，避免放到過期，農業部則解釋，3月發生黑市囤蛋情事，進口雞蛋陸續釋出後，消弭了黑市價格，原先囤蛋數量也同時釋出至洗選與加工，國內洗選及加工的量能滿載，無法將全部即期進口蛋品加工利用，因此還是有進口雞蛋陸續到期。