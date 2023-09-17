美國5歲女童淪性奴！母逼「肉身抵債」　遭惡債主性侵後殺害

▲警方透過監視器畫面，找到綁架女童的麥可尼爾。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國一名婦女為了償還200美金（約新台幣6378元）的債務，竟將年僅5歲的女兒當作性奴抵債。而她的債主在性侵女童後，更直接殺人滅口，同時棄屍荒野。令人悲痛的是，被害女童的監護權原屬於父親，但她的父親同意前妻在有工作和住處的情況下扶養女童6個月，沒想到卻因此永遠失去女兒。

根據《鏡報》報導，當時年僅5歲的女童2009年11月10日在北卡羅萊納州的家中失蹤。女童的母親妮可（Antoinette Nicole Davis）最初聲稱自己不知道女兒發生什麼事，不過不久後便向警方供稱，自己的男友涉嫌重大，導致對方被捕。但警方隨後透過監視器畫面發現，女童是被其他男子綁架，因此釋放妮可男友。而妮可此時才重新改口稱，女兒是被麥可尼爾（Mario Andrette McNeill）帶走。

妮可坦言，自己欠麥可尼爾200美金，事發當天，男方找上門討債，要求她如果還不了錢，就拿女兒抵債。而妮可隨即答應對方，並將女兒交給對方帶走，但是強調只讓對方跟女兒做愛，沒想過麥可尼爾會綁架女兒。

根據警方調查，麥可尼爾2009年11月9日晚間和女友與小孩一同待在家，他整晚都在吸食古柯鹼與喝酒，隨後開始傳簡訊給前女友，也就是妮可的妹妹布蘭達（Brenda Davis）。然而因為對方沒有回覆，因此麥可尼爾氣得直接找上門去。

麥可尼爾坦言，自己知道如何在沒有鑰匙的情況下闖入布蘭達家，因此便在布蘭達家中與妮可對峙，隨後妮可答應將年僅5歲的女童交給他，並稱願意用女兒來抵銷200美金（約新台幣6378元）的債務，讓麥可尼爾將女童帶往酒店性侵。

布蘭達說，11月10日凌晨5時半左右，她與男友史密斯（Jeroy Smith）一度被吵醒，因為疑似聽到有人打開臥室的門。直到同天上午6時，妮可突然走進布蘭達與男友的房間，叫醒兩人後，聲稱女童突然失蹤。

布蘭達表示，妮可最初不願意報警，直到她不斷說服，才在當天上午6時52分向警察通報失蹤。警方展開搜索後，妮可一度擾亂偵查發向，直到重新供出麥可尼爾的名字後，警方才重新展開搜查。警方隨後發現麥可尼爾在10日上午6時左右入住一間酒店，同時將女童帶到房間內。同日早上7時35分，麥可尼爾帶著女童離開飯店。而飯店的其中一名員工事後看到警方的失蹤通報，回想起當時形跡可疑的麥可尼爾，因此主動通知執法部門。

警方隨後將麥可尼爾定為頭號嫌疑人，而麥可尼爾則在11月13日自行投案，但他依舊拒絕協助尋找女童的下落。11月14日，妮可被控販賣人口，因為她將女童當作性奴抵債。11月16日，警方在北卡羅萊納州一條鄉村高速公路的鹿群屍體中，發現女童的遺體。經過法醫相驗，女童的死因為窒息而死，而她身上則有明顯遭到性侵的痕跡。

女童的父母已經離婚，而她的監護權原被判給父親，但是因為父親心軟，願意讓妮可在有工作和固定住處的情況下扶養女兒6個月，怎知卻害女兒被當性奴抵債，最終更丟了性命。