川普也想找女副手！熱門人選曝光　他大讚「這州長」很棒

▲川普2017年替諾姆站台。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）有望代表共和黨參加2024年總統大選，他日前接受訪問時透露，自己並不排斥選擇一位女性作為副手。目前最有可能出線的是南達科塔州州長諾姆（Kristi Noem），她日前也公開力挺川普，「我將竭盡所能幫助川普勝選來拯救我們的國家。」

根據《國會山報》報導，川普日前接受受國家廣播公司（NBC）《會晤新聞界》（Meet the Press）節目採訪。在16日釋出的預告中，主持人詢問川普是否會選擇女性作為副手，川普表示不排除可能性，「我喜歡這個概念，但我們會選擇最好的人，不過我確實喜歡這個概念。」

▲南達科塔州州長諾姆（Kristi Noem）。（圖／達志影像／美聯社）



川普強調，他現階段盡量不去想太多，「我真的認為現在不是時候。」不過，他在談話之間也大力稱讚諾姆，稱她是一個「很棒」（fantastic）的人，「她是一位偉大的州長，她給了我非常有力的支持，當然她會是我考慮的人之一，但我們有很多人，我們共和黨內有很多了不起的人。」

現年51歲的諾姆在2018年當選南達科塔州州長，成為該州首位女性州長，而身為3個孩子的母親，諾姆明確反對墮胎，同時支持川普提出的反非法移民政策。

BREAKING: South Dakota Gov. Kristi Noem endorses Trump for President.



pic.twitter.com/YNjTL8VrRS — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 9, 2023

諾姆上週在一場造勢活動上公開力挺川普，「我將竭盡所能幫助川普勝選，解救我們的國家。」她先前接受訪問時也曾說，「如果川普想要奪回白宮，他需要一個強大的夥伴。」

除了諾姆之外，還有其他女性被外媒預測為可能的副手名單，包含前白宮發言人、阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders），還有喬治亞州眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）與前亞歷桑納州州長雷克（Kari Lake）。