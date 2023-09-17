美托嬰中心藏毒品工具！男童「午睡叫不醒」死亡　還有3童住院

▲男童午睡後死亡，警方在托嬰中心查獲毒品工具。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約救護人員接獲通報，當地一間日間托嬰中心裡有幼兒心臟驟停、意識不清，急救人員抵達現場後發現，孩童出現明顯「接觸類鴉片藥物」的症狀，最終導致一名1歲男童不治身亡、3名孩童仍在醫院進行治療。警方調查後，居然在托嬰中心裡找到非法毒品工具和類鴉片止痛劑吩坦尼（fentanyl）。

根據紐約郵報、PIX11報導，這起事件發生在布朗克斯區（Bronx）的狄維諾尼諾日托中心（Divino Nino Day Care），當時有3名孩童吃飯後去睡午覺，原本應該在下午2時30分起床，卻怎麼樣也叫不醒，救護人員在15日下午2時43分接獲通報趕抵現場。

Owner of Bronx day care where 1-year-old died after fentanyl exposure, subletter taken into police custody https://t.co/DXq1I6qKP2 pic.twitter.com/wrBl57QYV1 — New York Post (@nypost) September 16, 2023

救護人員發現3名孩童出現明顯「接觸類鴉片藥物」的症狀，因此立刻將孩子們送醫，並注射大量納洛酮（Narcan）解毒，但最終仍造成1歲男童多米尼奇（Nicholas Dominici）死亡，另外年僅2歲的男孩與8個月大的女孩目前仍醫院治療。

紐約市警察局助理局長肯尼（Joseph Kenny）表示，還有一名2歲男童在中午12時15分左右被母親接回家，但回家後卻出現昏睡、沒反應的症狀，所以母親緊急將他送往醫院，同樣注射了納洛酮才撿回一命。

肯尼指出，他們在托嬰中心內發現用來分裝大量毒品的壓力機和類鴉片止痛劑吩坦尼，懷疑孩子是在長時間暴露鴉片類藥物環境中，才會導致中毒；當局將對多米尼奇進行屍檢確定死因，同時採檢其他孩童的尿液及血液，以確定是否含有毒物質。

目前托嬰中心的兩名負責人正在接受訊問；據悉，日托中心今年5月獲得營業執照，可以收容照顧8名6周至12歲的孩童，上星期才剛通過年度突襲檢查，沒有任何違規行為。