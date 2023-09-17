18歲少女「校內露奶」哏圖流傳　竟是校長P圖還散播影片

▲美國德拉瓦州蘇塞克斯中央高校。（示意圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德拉瓦州蘇塞克斯中央高校一名18歲女學生發現學校流傳她的露點不雅照，沒想到一查才知道源頭居然是代理校長及助理校長，還把影像加工後製成哏圖，傳給學校其他職員看，讓女學生的家長氣得提告。

綜合哈芬登郵報、紐約時報等報導，整起事件的開頭發生在今年5月17日一場校內糾紛，當時18歲女學生哈蒙（Aniya Harmon）要求一名對著男同學大吼大叫的女同學安靜，沒想到女同學開始辱罵她，哈蒙也回嘴幾句。就在此時，一名老師走上前把哈蒙拉開，但也把哈蒙的衣服、內衣扯下，造成她的乳房露出，意外走光。

哈蒙宣稱，學校代理校長勒菲德（Bradley Layfield）及助理校長瓊斯（Matthew Jones）事後查看學校的監視器畫面，把哈蒙露點的畫面截圖進行後製，還將歌手珍娜傑克森（Janet Jackson）的臉後製在哈蒙臉部做成哏圖，不但把哏圖給其他學校職員看，還讓他們觀看未經編輯的原始影片。

這一切讓哈蒙感到非常震驚，家長氣憤提告。訴訟稱，瓊斯在學校發的筆電向副校長、行政人員、老師等多人展示哏圖，哏圖是由瓊斯、勒菲德及其他可能的人製作，且由於勒菲德與瓊斯的行為，至少有6人看到哈蒙裸露出來的乳房。哈蒙的律師伊維（Emeka Igwe）稱，包括體育老師在內等的男性有看到影片。

針對上述指控，代理校長勒菲德的律師紐伯格（Thomas S. Neuberger）表示，勒菲德當日的確有觀看學生鬥毆的監視器畫面，畫面中有哈蒙，但否認把這段影片或哈蒙裸露乳房的截圖及哏圖分享給其他人看，宣稱哏圖是瓊斯獨自製作、獨自分享給其他人。

勒菲德與瓊斯已於5月22日接受行政休假的安排。依據紐伯格的說法，德拉瓦州教育委員會是在5月通知調查，他的教育執照可能會被吊銷，也不允許他在畢業典禮分發畢業文憑。