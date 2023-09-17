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1歲男童戲水「感染食腦變形蟲」喪命　全美今年第5例

▲▼食腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri）。（圖／翻攝美國疾病管制與預防中心）

▲當含有福氏內格里阿米巴原蟲的水進入人的鼻子，病原體沿著嗅覺神經進入腦部，人類會被感染。（圖／翻攝美國疾病管制與預防中心）

記者詹雅婷／綜合報導

美國阿肯色州一名16個月大的男童疑似因戲水感染罕見食腦變形蟲，於4日過世，是全美今年第5起死亡案例。美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，初期症狀包括頭痛、噁心、發燒嘔吐等，甚至出現脖子僵硬、幻覺、昏迷等狀況，發病後平均5天內死亡。

福斯新聞報導，阿肯色州衛生官員透過新聞稿證實孩子死於感染福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri），可能是在戲水區玩耍的時候接觸到病原體。已知衛生部門採集水體樣本後將其送至CDC，在其中一個樣本驗出阿米巴原蟲。在這起事件發生後，鄉村俱樂部已關閉泳池與戲水區，並進行清潔。

依據美國CDC的說法，福氏內格里阿米巴原蟲可在溫暖淡水中生存，即便是46℃溫熱環境也能活，「隨著氣溫升高，湖泊與池塘水溫也會上升，水位下降，這些條件為變形蟲的生長提供更有利環境」，當含有福氏內格里阿米巴原蟲的水進入人的鼻子，病原體沿著嗅覺神經進入腦部，人類會被感染，但不會因為喝下遭病原體汙染的水被感染。

感染者會在接觸病原體後的1至12天（平均為5天）出現症狀，並在出現症狀的1至18天（平均為5天）內死亡，由於病程發展快速，有時患者會在死後才診斷出感染福氏內格里阿米巴原蟲。初期症狀包括頭痛、噁心、發燒、嘔吐，之後可能出現精神錯亂、脖子僵硬、幻覺、譫妄、癲癇發作和昏迷。

►食腦變形蟲是什麼？美154例僅4人存活　出現症狀「5天內致死」

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