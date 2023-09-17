賴清德老家拆不拆？　賴競辦重申「合法」：完全尊重新北市政府

▲郭雅慧今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲新竹市老家頂樓遭檢舉違建，昨（16日）自行拆除，柯暗指民進黨總統參選人賴清德老家說，「柯文哲的拆了、黃國昌的也拆了，再來就看對方了」，引發討論。對此，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧今（17日）受訪重申，賴萬里老家與媒體討論的其他個案違建實屬不同，將靜待新北市政府及經濟部後續認定，全力配合需改善的處置。

郭雅慧今天上午接受媒體聯訪說，再一次強調，有關萬里老家部分，這跟媒體上討論或特定人士所說的個案違建情況並不相同，這個房子的存在早於法規之前，房子相關整修和存在都是合於規定。

郭雅慧並指出3點聲明說，針對合法性，第一，這個房子原本是礦工工寮，早在民國40年間就已存在，根據新北民政局5號現勘，他們對外特別強調，如果能夠證明房子是在民國70年進行建築管理前已經存在，經過申請後它就是合法的房舍，但透過空照圖和透過相關資料都可以證明，原本工僚是在民國40年間就已存在，所以合於相關的法規。

第二，郭雅慧指出，有人問到這個地方原本是個礦區，它和乎相關的地目是合規的嗎？這部分經濟部礦務局以及新北地政局在15日到現場進行現勘也對外特別強調，經濟部的說法是，這個部分在民國77年它已經終止採礦權，換句話說，這裡沒有進行採礦，自然而然地目也沒有原本說的問題，進一步來看這個地方已經經過地目變更，這一部分是屬於在新北的認定，還有房屋地上權的部分，「新北會怎麼來進行，我們完全尊重，這部分我們也會全力的配合」。

第三，郭雅慧表示，有人問到相關整修的時間點，這個房子是在民國40年就已經存在，住的久所以有一些相關的問題，所以在民國92年到93年之間的確進行整修，這個時間點早於新北市公佈的時間點，新北市是在民國100年公佈房子處理要點，時間點上也是合於規定的。

郭雅慧強調，以上3點可以證明說這個房子是合法存在，合於規定，跟大家所提到的相關違規個案並不相同，不能夠相提並論，但也要特別跟大家強調，「我們的態度是完全尊重新北市政府，全力配合調查」，有關於該補件的或者後續應該如何處置，都會全力來配合。