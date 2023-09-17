郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

▲郭台銘、賴佩霞赴中選會遞交連署登記申請書並於會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與藝人賴佩霞今（17日）上午向中選會完成登記參與2024總統副總統連署，但郭台銘辦公室發言人黃士修受訪表示，如果在野重要人物都同意共同推出一組候選人，挑戰民進黨總統參選人賴清德，「我們會直接拿國民黨、民眾黨推薦門票，登記參選， 我們的連署送件就不用送了」，這就是賴佩霞說的在野整合、功成身退、成全大局。

郭台銘17日上午偕同賴佩霞，向中選會遞交連署登記申請書、100萬元保證金，並於會後接受媒體聯訪，惟兩人要趕往板橋慈惠宮參拜，受訪約7分鐘後改由黃士修代打上陣。當黃士修回應陳學聖質疑賴佩霞廣州暨大學歷時提及，「我們是為整合而來」，希望國民黨不要每一個人的小我都很大，成為整合的破壞者。

▲郭台銘辦公室發言人黃士修受訪。（圖／記者李毓康攝）

黃士修也說，賴佩霞是相當好的活棋，而賴也說郭台銘找她時，已說參選是為整合而來，儘管郭挑著這位人選（指賴），相對於所有政治人物、候選人毫不遜色，且是可以陪郭走到底的夥伴。但政治現實上，如果能在野整合成功，成為最強隊伍，賴也說隨時能功成身退、為國為民、成全大大局，這賴在9月14日記者會已清楚交代，因此他認為這確實是郭的活棋。

媒體追問，有無可能連署過關後，郭台銘會用其他政黨的身分來提名參選？黃士修表示，「對！」主流民意大聯盟宗旨就是要推動在野整合，如果今天國民黨、民眾黨、總統參選人侯友宜、柯文哲、國民黨主席朱立倫這些在野重要人物，都同意整個在野共同推出一組候選人，然後挑戰賴清德，「我們會直接拿國民黨、民眾黨推薦門票，登記參選， 我們的連署送件就不用送了」，這就是賴佩霞說的在野整合、功成身退、成全大局。