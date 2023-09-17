姜太公賜卦「賴清德龍氣護佑」　建議「侯柯郭」以擲筊決定誰參選

▲「姜太公祝壽大典暨第一屆姜太公世界道家論壇」16日於文化大學登場。為爭取宗教界支持，國民黨立院總召曾銘宗、賴清德後援會、柯文哲陣營均率祝壽代表團出席。（圖／姜太公道場提供）



記者陶本和／台北報導

「姜太公祝壽大典暨第一屆姜太公世界道家論壇」16日於文化大學登場，為爭取宗教界支持，國民黨立院總召曾銘宗、賴清德後援會、柯文哲陣營均率祝壽代表團出席。姜太公道場主席羅世新也就各政黨總統參選人，祈請姜太公賜卦，賴清德得龍氣護佑，但仍須面臨一波波障礙；而侯友宜後勢看好；他也提到，非綠陣營整合若無法成局，可至陽明山姜太公道場以擲筊來決定誰代表非綠參選。

由於姜太公道場過去公佈國運籤，時值大選白熱化，道場也應信眾要求，祈請姜太公賜卦，在現場發表各總統參選人運勢籤。首先，姜太公道場主席羅世新表示，賴清德運勢目前可是說順風順水，莊子逍遙遊記載，魚變為鯤，鯤化成鵬，成為龍（意指龍脈），台灣寶島即是鯤鯓，台南有南鯤鯓，台北七星山蜿蜒龍脈到基隆的雞籠山則是北鯤鯓，整條龍脈南達菲律賓群島，東北至日本琉球群島，這就是台灣綿延萬里之長的龍脈。

羅世新表示，賴清德出生在萬里，得龍氣護佑，又對比今年姜太公國運籤詩內容為：「玉出崑岡石，舟離古渡灘」。賴清德為礦工之子，歷經許多磨難，因此很有可能成為下任台灣總統，帶領台灣走出國際新格局，可說是天選之人。

不過，羅世新也指出，卦象也顯示，賴清德仍會面臨一波波障礙，必須小心駛得萬年船，避免陰溝裏翻船。他分析，因爲非綠整合勢力，一直默默在進行，加上執政包袱隨時有未爆彈會爆發，也都可能影響選舉結果，賴清德一定要嚴謹面對。

在侯友宜運勢籤方面，羅世新解析，侯友宜雖請來前國安會秘書長金溥聰擔任執行長，但因國民黨中央跟侯辦之間存在過多雜音，金溥聰被綁手綁腳，戰力無法凝聚，加上侯友宜本身因帶職參選，沒辦法全力投入選戰，應該盡速請假參選。

此外，羅世新說，國黨民黨中央爲立法委員選舉，又有諸多考量，所以目前看來，國民黨尚無法整合所有力量，比較可惜，但還好侯友宜鴨子划水，努力突破，有開低走高的雄心壯志，日前拜訪雲林張榮味和花蓮的傅崐萁，更展現鐵漢堅强的求勝意志，後勢看好，現在侯友宜正訪問美國，若返國後尋求前台北市副市長黃珊珊或韓國瑜妻子李佳芬擔任副手，將有一番作為。

在柯文哲卦象部分，羅世新指出，目前柯文哲雖然民調起起伏伏，但有年輕人基本盤支撐，又是對岸可接受的總統人選，加上柯文哲辦公室主任周瑜修是綠營出身，擔任過柯文哲市長任內民政局長的藍世聰是民進黨創黨元老黃信介的姻親，與柯文哲素有交情的民進黨中常委黃承國又與賴清德有嫌隙，兩人在民進黨內勢力不容小覷。

羅世新認為，包括前高雄市長韓國瑜及前雲林縣長張榮味、苗栗縣長鍾東錦、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等泛藍地方勢力，也跟柯文哲交情不錯，所以柯文哲也可能成爲非綠共主。

針對鴻海創辦人郭台銘的運勢，羅世新指出，年初郭台銘卦象即顯示，因其「龍珠」尚未歸位，雖勤跑行程，但仍事倍功半，民調不見起色；而這陣子，郭台銘依勤走夜市，似乎有黔驢技窮之感，加上副手賴佩霞的雙重國籍成燙手山芋，亦凸顯團隊思慮欠周。

不過，他提到，這次卜得郭台銘運勢籤為大吉，籤詩內容為「萬里波濤靜，一天風月閒，利名無阻隔，行路出重關」，其中「一天風月閒」值得深究，相當令人玩味。

羅世新也補充說明，侯郭柯共識是下架民進黨，假設侯郭柯透過「喝咖啡」，或者相關人士整合，仍無法成局，建議可參照早期鄉下解決紛爭跟矛盾的方式，交由神明作主，由三方陣營至陽明山姜太公道場以擲筊來決定誰代表非綠參選總統，並請吳伯雄、王金平、朱立倫、趙少康、柯文哲爸媽、郭守正到場見證，誰的聖筊最多，誰就代表非綠參選總統。

▼「姜太公祝壽大典暨第一屆姜太公世界道家論壇」16日於文化大學登場。為爭取宗教界支持，國民黨立院總召曾銘宗、賴清德後援會、柯文哲陣營均率祝壽代表團出席。（圖／姜太公道場提供）

