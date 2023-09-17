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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德近百海外後援會遍地開花　綠首插旗歐洲這國

▲▼「美國中西部信賴台灣之友會」於昨（20）日舉辦聯合成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲卓榮泰扮演賴清德分身跨海催票，圖為美國中西部信賴台灣之友會成立大會。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣總統及立委選舉受到國際關注，除了國際媒體相繼撰文報導，海外台僑熱度更被指「前所未見」。民進黨總統參選人賴清德陣營積極拓展海外後援會，截至今天已經成立了近百個海外後援會，橫跨亞洲、美洲、歐洲、紐澳等地區，更首度插旗韓國、立陶宛等國家，強力催票。

過去海外僑胞多被視為藍營票源，不過，賴陣營自今年4月中旬開始，即積極拓展海外後援會組織，提前展開佈局，從最早的日本關東信賴台灣之友會開始，目前已經幾乎「掃」遍全世界，光是日本就成立了日本、四國、名古屋、北陸、關東、九州、東北等7個信賴台灣之友會，東南亞插旗菲律賓、馬來西亞、寮國、印尼、柬埔寨、泰國、越南等國家，而在向來被視為重中之重的北美地區，有美東、紐約、紐澤西、波士頓、華府等超過20個信賴台灣之友會，中南美洲也有11國加入。

值得一提的是，這次海外後援會非常熱烈，包括歐洲多國、南韓都是史上首度成立民進黨總統參選人的後援會，賴陣營派出多名「大將」扮演賴清德分身跨海催票，民進黨前主席卓榮泰、前秘書長羅文嘉、信賴台灣之友會秘書長陳金德分赴全球各大洲，立委林楚茵、邱議瑩、劉世芳、郭國文、何志偉、林靜儀、賴惠員、邱志偉、趙天麟等人也趁著立法院休會期間飛出國，極力拉抬賴清德選情。

據指出，近期海外後援會密集成立，行程之緊湊讓「分身們」大感疲憊，紛紛感慨出國輔選堪稱「鐵人行程」。8月初羅文嘉、邱議瑩等人銜命飛往澳洲，接連3天出席澳洲雪梨、坎培拉、墨爾本3大城市造勢活動，隨後又趕赴紐西蘭，且今年後援會成立數目也多於以往，例如2016年總統蔡英文競選時，在布里斯本、悉尼成立後援會，今年信賴之友會插旗布里斯本、雪梨、坎培拉、墨爾本，足見當地僑胞熱情程度。

此外，賴陣營積極拓展在歐洲的後援會組織，2020年旅法僑胞與留學生曾為蔡英文組織創黨以來第一個後援會「2020蔡英文總統連任法國後援會」，今年7月賴陣營也在巴黎成立法國信賴台灣之友會，9月初世台會信賴台灣後援會、歐洲信賴台灣後援會在立陶宛維爾紐斯盛大成立，是賴清德海外第96與97個後援會，目前累積後援數數目已近百，可望藉此凝聚支持者士氣，助攻賴的選情。

▲▼「美東信賴台灣之友會成立大會」成立。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

▲海外僑胞熱情相挺賴清德，圖為美東信賴台灣之友會成立大會。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

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