批年改違反信賴保護原則！柯文哲：政府講話不算話　以後誰要聽你的？

▲柯文哲。（圖／記者許敏溶攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲16日參加全國教師工會總聯合會舉辦的「2024總統候選人教育論壇」，談及年金改革議題，柯文哲批評違反法律不溯既往、信賴保護原則，「政府講話都不算話，以後誰要聽你的。」且如果拿公務人員退撫基金投資前面績優50股，30年可以成長6倍，但現在政府「拿錢去賭博」，結果賭輸了又要軍公教負責。

全國教師工會總聯合會16日舉辦「2024總統候選人教育論壇」，關於年金改革議題，柯文哲表示，台灣過去一直不敢誠實面對的問題，就是年金改革，因為就法律觀點來看，這是一件很糟糕的事情，「政府怎麼會欺騙人民？」

柯文哲提及，必須誠實面對一個問題，那就是「台灣從來不是一個法治國家」，年金改革違反「法不溯既往」、違反「信賴保護原則」，更是違反一個法治精神；儘管外界說台灣財政困難，但自己看過會計師計算，若將公務人員退撫基金拿去投資，蒙著眼睛買績優50股，30年會成長6倍。

柯文哲說，但今天退撫基金碰上的問題是，「你拿我的錢去賭博，賭輸了叫我去負責。」拿退撫基金去護盤，「這樣搞，就算政府是白痴，買前面（績優）50股就好了，也沒叫你多會理財，30年就會成長6倍了。」

柯文哲認為，現在人口結構已經改變，以前是金字塔形狀「領錢人少、繳錢人多」，但現在變成「領錢人多、繳錢人少」，進而造成垮掉，但「人口結構改變，是今天才知道的事情嗎？」然而現在此事已經發生，抱怨再多也沒用，只能誠實面對。

柯文哲說，政府不能失信於民，「政府講話都沒信用了，所以當年年金改革外面才在鬧，我心裡想說『哇難怪大家會抗議，政府講話不算話了，以後誰要聽你的？』」且政府拿退撫基金去護盤，「拿我的錢去賭博，賭輸了卻叫我付」，現階段年金改革走到這裡，「我倒覺得舊的要盡量維持諾言，新的看怎麼處理，所以該補還是要補，不然怎麼辦？」

另外，被問到是否願意改革現行軍公教薪資審議機制，納入受僱者團體代表，讓勞雇雙方可以根據相關經濟數據，討論是否調薪以及調薪幅度？柯文哲則直言，「這是問題嗎？本來就應該這樣啊！」並以漁船評鑑標準為例，訂出評鑑標準的只有學者、坐在冷氣房官員，沒有業界代表，「廢話，當然跟世界脫離！」所以討論問題本來就該有關係人在裡面，「所以你的問題對我來講，廢話，這是問題嗎？哈哈哈。」