「我站在傅崐萁這邊」　黃士修談洗學歷之爭：陳學聖還執意瘋狂亂咬

記者皮心瑀／台北報導

藝人賴佩霞與鴻海集團創辦人郭台銘搭檔投入總統大選，遭國民黨智庫召集人陳學聖質疑其所就讀的「廣州暨南大學」，過去曾常有政界人士在那「洗學歷」，而郭台銘辦公室發言人黃士修反擊稱國民黨的傅崐萁、萬美玲同樣曾就讀該校，讓傅崐萁相當不滿。黃士修17日再強調，他站在傅崐萁這一邊，對待朋友，他的身段非常柔軟。對於無辜受波及者，該道歉就道歉。

▲郭台銘競選辦公室發言人黃士修。（資料照／記者李毓康攝）

針對黃士修的指控，傅崐萁辦公室回應，他從未拿廣州暨南大學的文憑與學歷，籲請在野各陣營管好自己的小狗、家畜，切勿未經查證就任意放話互相攻訐並波及他人。

對此，黃士修隨即表示，他已拜託人向被波及的傅崐萁致歉；傅崐萁性格直白，被波及不高興是正常的，「我改天再去找他聊聊，請他諒解」。

黃士修17日再指出，他站在傅崐萁這一邊。傅崐萁已經警告，在野各陣營管好自己的小狗。來自國民黨官方的攻擊，波及到傅崐萁，他對傅傅崐萁感到不好意思，陳學聖卻執意瘋狂亂咬。

黃士修強調，他身為郭辦發言人，必須捍衛賴佩霞的名譽。但是，對待朋友，他的身段非常柔軟。對於無辜受波及者，該道歉就道歉。

黃士修受訪也重申，「我們是為整合而來」，請記得國民黨主席朱立倫曾說「大我大一點，小我小一點」，不要每一個人的小我都很大，成為整合的破壞者。