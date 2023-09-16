50年種植文旦老經驗　八里柚農褚國輝勇奪新北冠軍

▲八里柚農褚國輝（右3）在第一次參賽勇奪今年新北柚王。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農會於9月14日舉辦新北市112年文旦柚果品評鑑競賽，由褚國輝獲得冠軍殊榮，李春益獲得今年甜柚王，甜度高達13.9度，今（16日）由新北市農業局長李玟頒發新北市文旦柚評鑑特等獎，鼓勵農友在生產以及果園管理技術方面更加精進。現在正值文旦柚產季，中秋節前至八里區農會電商平台「小農電舖直銷站」購買文旦柚即享三重優惠。

今年評鑑競賽由各區精選代表，10個區共32位柚農參賽，均為各區精選代表，依形狀大小、肉質風味、外觀色澤、糖度、種子數共5個項目評定。今年由八里區柚農褚國輝拿下特等獎及八里區柚農李春益拿下甜柚王，其甜度高達13.9度。評審農業部桃園改良場研究員施伯明表示，今年新北市文旦柚生長狀況良好，陽光充足，溫度適合，口感香甜果肉Q彈，其中冠軍柚的果皮油胞細緻、果形成紡錘狀、柚香濃郁。

▲今天由新北市農業局長李玟（左6）頒發新北市文旦柚評鑑特等獎，由八里區褚國輝（左7）獲獎。

獲得特等獎的褚國輝表示，從小開始學習種植文旦柚，從事文旦栽種已經超過50年，去年第一次參加八里區評鑑，今年首次參加市評鑑即獲得特等獎相當開心，感謝消費者長久以來的支持與愛護，希望未來可以不斷精進技術，讓消費者吃到最優質的新北文旦柚。

褚國輝果園種植面積達4分地，產量約1萬5000斤，因為果園位於八里區荖阡坑，陽光充足，加上褚國輝為了調節土壤的酸鹼值，特別著重土壤的養分管理，增進植株養分吸收而提高果實品質及果肉更加香甜；為了能種出外表完整、顏色漂亮的果品，褚國輝也會定期巡視果園及以人工方式逐一套袋。優越的地理位置、多年的栽種經驗加上精心照料，讓褚國輝在第一次參賽就脫穎而出，奪下今年新北柚王。

▲八里區柚農李春益（左2）拿下甜柚王，其甜度高達13.9度。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，文旦柚在柚農細心地照顧下，加上產期氣候適宜，果實成熟期足夠，有著Q彈、甜中帶點微酸的好滋味，歡迎大家17日親自至產地展售會選購；現場除了有好吃的文旦柚，還可以購買柚香爆米花及柚子加工品，另還有釣文旦、疊文旦的趣味遊戲，以及小朋友喜歡的遊樂設施可以遊玩，現場報名參加釣文旦、疊文旦遊戲，即可獲得文旦柚一顆，各組冠軍還可獲得5斤文旦柚禮盒（價值280元）。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，辦理評鑑比賽及展售會，協助農友提升農產品質，建立品牌及開拓通路，增加農產收益。也提倡吃在地、食當季，提供消費者最新鮮健康的水果；為了能讓更多人了解新北文旦柚，今年在新北市政府一樓大廳辦理文旦柚食農教育展，展期到9月20日，每日都有限量闖關好禮；另外中秋節前於八里區農會電商平台「小農電舖直銷站」購買文旦柚即享三重優惠。

▲八里文旦柚展售會現場除了有好吃的文旦柚，還有釣文旦、疊文旦的趣味遊戲。

▲今年在新北市政府1樓大廳辦理文旦柚食農教育展，展期到9月20日，每日都有限量闖關好禮。