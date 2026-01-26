　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1／26臘八節必吃臘八粥　民俗專家提醒做1事還可積德

1／26「臘八節」必吃臘八粥　自煮食譜一次看！民俗專家提醒做1事還可積德

▲臘八粥由多種穀物與乾果熬煮而成，象徵祭祖敬神、避邪驅疫，也有暖身補氣、好消化的寓意。（圖／freepik）

圖文／CTWANT

2026年1月26日（一）為臘八節，俗稱「臘八」，是指農曆臘月（十二月）初八這一天，臘八節是用來祭祀祖先和神靈，祈求豐收和吉祥的節日；佛教的創始者釋迦牟尼本是古印度迦毗羅衛國太子，他捨棄王位，出家修道，經過六年苦行，饑餓疲憊到了極點，食過牧羊女給他送來的奶粥，恢復了體力，臘月八日，他終於在菩提樹下悟道成佛。後人不忘他所受的苦難，於每年農曆臘月初八吃臘八粥以作紀念。

「臘八」也就成為「佛陀成道紀念日」，因這一天是佛教創始人釋迦牟尼佛菩提樹下成道，並創立佛教的日子，即農曆十二月初八，故又被稱為「佛成道節」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「臘八」祭祀的其中一個主要目的是避邪逐疫，至於「臘」的意思，有不同的說法：一、「臘」指「合」，臘祭即合祭諸神；二、「臘」指「獵」，獵禽獸作祭祀祖先之用。

臘八粥的原料：米、小米、杏仁、白果、胡桃仁、松子仁、腰果、蓮子、紅棗、黑棗、荔枝乾、薏仁、栗子、桂圓、葡萄、玫瑰、紅豆、綠豆、黑豆、黃豆、白豆、花生、茨菰、荸薺、芡實、木耳、青菜、金針菇等，只取八樣，或不限八樣，加上紅糖或白糖，熬成甜粥，敬佛祭祖，並互相餽贈。

您也可根據自己的飲食習慣以及身體狀況選擇臘八粥的配料，熬出獨具特色的臘八粥。臘八粥健脾養胃、補氣養血，可暖身驅寒的功效，易於消化，適合寒冷季節食用。

「五行開運臘八粥」即結合綠色、紅色、黃色、白色、黑色，分別代表木、火、土、金、水五行來烹煮臘八粥，讓五行各種能量具備，面面俱到，運開八方。

臘八粥熬煮好之後，要先敬神祭祖，之後要贈送親友，一定要在中午之前送出去，如果把粥送給窮苦的人吃，那更是為自己積德，最後才是全家人食用。臘八粥要剩下一些，表示好兆頭，取其「年年有餘」的意義。喝完臘八粥，就要準備過年了！ 

延伸閱讀
甜甜圈店「內用、外帶均禁12歲以下孩童」　蘇怡寧嘆：已經不是空間管理問題
日女嫁台灣「過年天天吃剩菜」崩潰　一票人點頭：台灣人也受不了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德登頂101「哪品牌賺最兇？」眾人見1幕笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一票人看霍諾德爬101直播「跟著冒冷汗」！醫師解釋成因

身體出狀況「手最先反應」！醫師：指甲就能看出許多問題

1／26臘八節必吃臘八粥　民俗專家提醒做1事還可積德

挑戰傳統婚配年齡！30歲博士男要找大10歲女　幼師非「幼齒」不嫁

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊「用不到求交換」…老闆生氣了

霍諾德登頂101「哪牌賺最兇？」眾人見1幕笑翻：可達鴨成最大贏家

賈永婕「大心臟」讓世界看到台灣！沈春華：心理風險恐高過霍諾德

賈永婕端鳳梨拜拜！霍諾德站旁邊「表情困惑」…畫面瘋傳變迷因

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法：大獎帶回家

尾牙喝太嗨！男「一夜來8次」超痛苦　醫曝嚴重後果：高危險群小心

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

一票人看霍諾德爬101直播「跟著冒冷汗」！醫師解釋成因

身體出狀況「手最先反應」！醫師：指甲就能看出許多問題

1／26臘八節必吃臘八粥　民俗專家提醒做1事還可積德

挑戰傳統婚配年齡！30歲博士男要找大10歲女　幼師非「幼齒」不嫁

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊「用不到求交換」…老闆生氣了

霍諾德登頂101「哪牌賺最兇？」眾人見1幕笑翻：可達鴨成最大贏家

賈永婕「大心臟」讓世界看到台灣！沈春華：心理風險恐高過霍諾德

賈永婕端鳳梨拜拜！霍諾德站旁邊「表情困惑」…畫面瘋傳變迷因

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法：大獎帶回家

尾牙喝太嗨！男「一夜來8次」超痛苦　醫曝嚴重後果：高危險群小心

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

一票人看霍諾德爬101直播「跟著冒冷汗」！醫師解釋成因

身體出狀況「手最先反應」！醫師：指甲就能看出許多問題

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

拼賺逾10萬元！3檔抽籤股明開放申購　尖點價差最大但今起抓去關

美周記／TOM FORD情慾無花果一聞就上癮、Diptyque臘梅香氛春節限定

陸研究生教騎單車！每人收3千6「2年賺121萬」　本人揭運作真相

1／26臘八節必吃臘八粥　民俗專家提醒做1事還可積德

農夫田裡找鐵鎚反挖出千年寶藏　獲國家認證！天價回饋曝光

2026年度限定！珍藏莎倫娜號義式航海時光

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

生活熱門新聞

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

霍諾德徒手登頂101！沈春華讚賈永婕大心臟

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

星宇「台中-神戶」航班重落地　民航局要求組員停飛調查

探12℃！　2波冷空氣接力

尾牙喝太嗨！男「一夜來8次」超痛苦　醫曝嚴重後果

後天冷空氣南下「高山有望迎雪」　北東濕冷再探10度

天蠍錢將入袋、雙子貴人幫！　12星座最新運勢

甜甜圈店禁12歲↓ ！店家稱「我們不厭童」網打臉

快訊／統一發票11、12月千萬特別獎號碼出爐

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕不能沒有你

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

霍諾德攀台北101　團體逆風開轟！

35歲陸軍少校墜樓亡　臉書吐露工作壓力

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

霍諾德徒手登頂101！沈春華讚賈永婕大心臟

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

新電視太大！吊車出動「空運搬進家」

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

吳宗憲證婚爆笑致詞「Lulu走路都怪怪的」

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面