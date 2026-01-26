1／26臘八節必吃臘八粥　民俗專家提醒做1事還可積德

▲臘八粥由多種穀物與乾果熬煮而成，象徵祭祖敬神、避邪驅疫，也有暖身補氣、好消化的寓意。（圖／freepik）



圖文／CTWANT

2026年1月26日（一）為臘八節，俗稱「臘八」，是指農曆臘月（十二月）初八這一天，臘八節是用來祭祀祖先和神靈，祈求豐收和吉祥的節日；佛教的創始者釋迦牟尼本是古印度迦毗羅衛國太子，他捨棄王位，出家修道，經過六年苦行，饑餓疲憊到了極點，食過牧羊女給他送來的奶粥，恢復了體力，臘月八日，他終於在菩提樹下悟道成佛。後人不忘他所受的苦難，於每年農曆臘月初八吃臘八粥以作紀念。

「臘八」也就成為「佛陀成道紀念日」，因這一天是佛教創始人釋迦牟尼佛菩提樹下成道，並創立佛教的日子，即農曆十二月初八，故又被稱為「佛成道節」。

「臘八」祭祀的其中一個主要目的是避邪逐疫，至於「臘」的意思，有不同的說法：一、「臘」指「合」，臘祭即合祭諸神；二、「臘」指「獵」，獵禽獸作祭祀祖先之用。

臘八粥的原料：米、小米、杏仁、白果、胡桃仁、松子仁、腰果、蓮子、紅棗、黑棗、荔枝乾、薏仁、栗子、桂圓、葡萄、玫瑰、紅豆、綠豆、黑豆、黃豆、白豆、花生、茨菰、荸薺、芡實、木耳、青菜、金針菇等，只取八樣，或不限八樣，加上紅糖或白糖，熬成甜粥，敬佛祭祖，並互相餽贈。

您也可根據自己的飲食習慣以及身體狀況選擇臘八粥的配料，熬出獨具特色的臘八粥。臘八粥健脾養胃、補氣養血，可暖身驅寒的功效，易於消化，適合寒冷季節食用。

「五行開運臘八粥」即結合綠色、紅色、黃色、白色、黑色，分別代表木、火、土、金、水五行來烹煮臘八粥，讓五行各種能量具備，面面俱到，運開八方。

臘八粥熬煮好之後，要先敬神祭祖，之後要贈送親友，一定要在中午之前送出去，如果把粥送給窮苦的人吃，那更是為自己積德，最後才是全家人食用。臘八粥要剩下一些，表示好兆頭，取其「年年有餘」的意義。喝完臘八粥，就要準備過年了！

