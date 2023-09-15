新北貢寮海祭首日湧人潮　金曲組合魅力引爆全場

▲來自韓國的鋼琴搖滾樂團「DICKPUNKS」演唱清新而輕快的歌謠。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023新北市貢寮國際海洋音樂祭今（15日）於貢寮福隆海水浴場連3天搖滾開唱，首日邀請多位金曲獎入圍及得獎歌手、樂團以及韓國搖滾樂團，壓軸登場的鄭宜農更與鶴The Crane合作演出，海祭首日表演節目精彩連連，現場氣氛嗨到最高點！

貢寮國際海洋音樂祭首日朝聖人潮絡繹不絕，堪稱今夏最大音樂盛事，大舞臺由甫獲第34屆金曲獎最佳演唱組合的「Crispy脆樂團」，以溫暖純淨的聲線及多層次和聲療癒開場；接著來自韓國的鋼琴搖滾樂團「DICKPUNKS」演唱清新而輕快的歌謠。

▲「Crispy脆樂團」以溫暖純淨的聲線及多層次和聲為活動療癒開場。

多次獲得金曲肯定的「陳建年」老師也帶來多首膾炙人口的歌曲，唱出對臺灣土地與生活的音樂情懷；而成團30年、從不缺席搖滾音樂活動的樂團「四分衛」演唱經典歌曲「起來」，鼓勵喜愛創作、追求夢想的音樂人；寶藏男孩「持修」更以獨特的個人魅力征服臺下樂迷。

臺灣本土樂團「董事長樂團」還特別為海祭調整編制，從團員中安排出全臺唯一雙鼓配置的演出，帶來歷年臺式搖滾經典曲目，讓人回味無窮；最後，獲得第34屆金曲獎最佳臺語女歌手的「鄭宜農」作為海祭首日壓軸歌手，與「鶴The Crane」聯手合作激盪出新火花，讓期待已久的樂迷們充滿驚喜！

▲「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」15日於貢寮福隆海水浴場搖滾開唱。



小舞臺由隨性自在表演的「勁爆羅雷」開場，接續「伯爵白」在日式搖滾強烈的節奏感下表達最真實的情感；而「島嶼」以民謠為基底加上後搖滾曲風，歌頌著青春及我們生長的島；「17直播人氣創作LIVER」婕恩JN、辰辰醬、黃子宇Amanda及安呀Alita也與民眾近距離互動。

「露波合唱團」則不受樂器限制，擁有獨特的幽默感，帶來具古典色彩的搖滾歌曲；另外來自南臺灣的「男子漢樂團」以渾厚嗓音搭配臺語唱腔，展現出豪放不羈的瀟灑態度；最後壓軸演出的「靈魂沙發」則結合英倫搖滾及迷幻搖滾的曲風，用輕鬆療癒的旋律氛圍陪伴樂迷們度過美好的夜晚。

▲「島嶼」以民謠為基底加上後搖滾曲風，歌頌著青春及我們生長的島。

9月15日至9月17日日活動表演期間民眾皆可在Yahoo TV觀看線上直播，隨時隨地感受現場最嗨的音樂浪潮！新北市政府觀光旅遊局也提醒欲前往活動會場的民眾善多加利用大眾交通工具前往，更多活動資訊請上「新北市貢寮國際海洋音樂祭」官網、「新北市觀光旅遊網」或加入「新北旅客」臉書粉專查詢。