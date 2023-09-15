景美集應廟捐普渡物資　愛心堆滿新北文山社福中心

▲三級古蹟景美集應廟捐普渡物資，新北市文山社福中心社工汪芯（左1）特地回贈侯市長感謝狀，由集應廟董事高燦棠（左2）代表受贈。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台北市三級古蹟景美集應廟為慶讚中元，於普渡法會結束後，立即動員廟裡志工將供品包含白米、麵條、食用油、米粉等物品裝袋，共計200袋，悉數捐給新北市好日子愛心大平台，社會局文山社福中心社工開著實物銀行物資車前往載運，來回3趟才將物資載運完畢，善眾的愛心堆滿了實物銀行的小倉庫，社工將一一分送給服務中的弱勢家庭。

景美集應廟董事長高義秀表示，集應廟位於景美夜市鄰近臺北市文山區與新北市新店區交界處，原廟建於清咸豐年間，供奉保儀尊王（尪公），因迭遭水患，後遷建於現址。該廟為崇拜歷代聖賢，又與台北盆地周圍開拓息息相關，具有豐富的人文歷史，也是當地的信仰中心。

▲景美集應廟所捐贈的普渡物資袋每袋有米、麵條、食用油及米粉等，還有保儀尊王的祝福。

集應廟董事高燦棠表示，秉持集應廟保鄉佑民的精神，除回饋鄉里，近年來更將善心擴展，從2020年起主動與新北市文山社福中心聯繫，捐贈普渡物資，每一紫色袋子均印有保儀尊王（尪公）的祝福，祈望受贈案家也能感應到神明的祝福。

文山社福中心主任林沂儒表示，感謝景美集應廟對新北市好日子愛心大平台實物銀行的支持，已連續4年捐贈普渡物資給文山社福中心，今年更加碼至200袋，讓更多的弱勢家庭受惠。

社會局長李美珍表示，新北市自2011年起開始推動實物銀行迄今，於各區公所、社福中心及民間單位共設立55個分行，有需求的高風險及弱勢家庭、或急難個案，經社工員評估後，均可就近取得生活資源並獲得協助。

▲景美集應廟所捐贈的普渡物資堆滿了文山社福中心的實物銀行。