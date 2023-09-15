　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

景美集應廟捐普渡物資　愛心堆滿新北文山社福中心

▲景美集應廟捐普渡物資 愛心堆滿新北文山社福中心。（圖／新北市社會局提供）

▲三級古蹟景美集應廟捐普渡物資，新北市文山社福中心社工汪芯（左1）特地回贈侯市長感謝狀，由集應廟董事高燦棠（左2）代表受贈。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台北市三級古蹟景美集應廟為慶讚中元，於普渡法會結束後，立即動員廟裡志工將供品包含白米、麵條、食用油、米粉等物品裝袋，共計200袋，悉數捐給新北市好日子愛心大平台，社會局文山社福中心社工開著實物銀行物資車前往載運，來回3趟才將物資載運完畢，善眾的愛心堆滿了實物銀行的小倉庫，社工將一一分送給服務中的弱勢家庭。

景美集應廟董事長高義秀表示，集應廟位於景美夜市鄰近臺北市文山區與新北市新店區交界處，原廟建於清咸豐年間，供奉保儀尊王（尪公），因迭遭水患，後遷建於現址。該廟為崇拜歷代聖賢，又與台北盆地周圍開拓息息相關，具有豐富的人文歷史，也是當地的信仰中心。

▲景美集應廟捐普渡物資 愛心堆滿新北文山社福中心。（圖／新北市社會局提供）

▲景美集應廟所捐贈的普渡物資袋每袋有米、麵條、食用油及米粉等，還有保儀尊王的祝福。

集應廟董事高燦棠表示，秉持集應廟保鄉佑民的精神，除回饋鄉里，近年來更將善心擴展，從2020年起主動與新北市文山社福中心聯繫，捐贈普渡物資，每一紫色袋子均印有保儀尊王（尪公）的祝福，祈望受贈案家也能感應到神明的祝福。

文山社福中心主任林沂儒表示，感謝景美集應廟對新北市好日子愛心大平台實物銀行的支持，已連續4年捐贈普渡物資給文山社福中心，今年更加碼至200袋，讓更多的弱勢家庭受惠。

社會局長李美珍表示，新北市自2011年起開始推動實物銀行迄今，於各區公所、社福中心及民間單位共設立55個分行，有需求的高風險及弱勢家庭、或急難個案，經社工員評估後，均可就近取得生活資源並獲得協助。

▲景美集應廟捐普渡物資 愛心堆滿新北文山社福中心。（圖／新北市社會局提供）

▲景美集應廟所捐贈的普渡物資堆滿了文山社福中心的實物銀行。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北金山清水溪護岸延伸300米　採砌石法兼顧美觀及防洪

►滿藝人生！新北現代藝術協會聯展　揮別疫情後揮灑藝情

►「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

►漁業署金鑑漁港全國選拔　新北勇奪6獎項北台之冠

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
美軍2分鐘睡眠法！　網實測：真的有效
台東外海驚見「外星飛船」貼海面懸浮　軍方回應了
高雄夫妻被惡鄰砍死！陳其邁發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

頭城搶孤選手掉下　粉專歸咎女領隊觸犯大忌「就是這樣玄」挨轟

景美集應廟捐普渡物資　愛心堆滿新北文山社福中心

全國績優社政人員表揚　新北8名獲獎殊榮

新北貢寮海祭首日湧人潮　金曲組合魅力引爆全場

臺日土砂交流研討會　新北推動防災國際交流

七堵百一街建案　基隆市府宣布：工地立即停工

基隆碇內吊橋整修！多次流標9／15開工　預計明年2月前完工

大武崙沙灘救生員今撤離　基隆市府籲注意水域遊憩安全

台農負責人2度被約談「說詞仍諸多疑點」　喊委屈的董座出國去了

基隆推沃土模式雙語教育　臺師大師培學院長分享秘笈

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

薔薔愛犬栗子「6個月被死神索命2次」　「學會告別」崩潰：不想牠繼續痛苦

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

老父見屍心碎！高雄夫婦身中11刀喪命　檢認定惡鄰居「預謀殺人」

開車兜風變獸醫院之旅！歐告怕爆泛淚＋腿軟狂抖

頭城搶孤選手掉下　粉專歸咎女領隊觸犯大忌「就是這樣玄」挨轟

景美集應廟捐普渡物資　愛心堆滿新北文山社福中心

全國績優社政人員表揚　新北8名獲獎殊榮

新北貢寮海祭首日湧人潮　金曲組合魅力引爆全場

臺日土砂交流研討會　新北推動防災國際交流

七堵百一街建案　基隆市府宣布：工地立即停工

基隆碇內吊橋整修！多次流標9／15開工　預計明年2月前完工

大武崙沙灘救生員今撤離　基隆市府籲注意水域遊憩安全

台農負責人2度被約談「說詞仍諸多疑點」　喊委屈的董座出國去了

基隆推沃土模式雙語教育　臺師大師培學院長分享秘笈

經濟部：賴清德老家非礦業用地　此案不是個案

國泰航空初秋短期促銷　亞洲及澳洲熱門航點最優92折

韓版想見你》台版劇情、選角大勝　韓版全無可取之處？

岸田內閣改組　副大臣及政務官多友台人士

麥當勞雙人餐只要49元？　她手刀狂刷優惠券...真相崩潰

2周未現身！　路透：中國國防部長李尚福因採購遭調查

頭城搶孤選手掉下　粉專歸咎女領隊觸犯大忌「就是這樣玄」挨轟

賴佩霞出任參選！　唐綺陽點破「應該支持的人是她們」萬網讚爆

高虹安下1命令止血！黃瓊慧「刷新三觀」：新竹市府公務員有夠可憐

侯友宜赴美拜會外交政策委員會　強調：不會成為麻煩製造者

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

地方熱門新聞

台農2度被約談　喊委屈的董座出國了

搶孤選手掉下　粉專歸咎女領隊挨轟

民眾拒絕室內噴藥可罰6-30萬

景美集應廟捐普渡物資　愛心堆滿文山社福中心

全國績優社政人員表揚　新北8名獲獎殊榮

新北貢寮海祭登場　金曲組合引爆全場

七堵百一街建案　基市府宣布工地停工

臺日土砂交流研討會　新北推動防災國際交流

全台唯一有保全河濱公園在新北　9名熱血保全救人一命　

基隆碇內吊橋整修　明年2月前完工

蚊媒專家強調防治秘訣就是滅孓清積水

台南嚴格執行登革熱大區塊化學防治

潮時尚「雲林厚工學」芭比時裝秀

巴西進口洗選蛋標示不實台南派員查核

更多熱門

相關新聞

全國績優社政人員表揚　新北8名獲獎殊榮

全國績優社政人員表揚　新北8名獲獎殊榮

衛福部為鼓勵全國社政領域專業人員，於今（15日）下午在臺大醫院國際會議中心舉辦第1屆全國績優社政人員表揚，由行政院副院長鄭文燦頒獎。新北市共有8位榮獲殊榮，其中社會局李俊德及中和區公所陳雅玲獲得資深敬業獎；社會局救助科郭宏昇、家防中心陳淑芬、板橋區公所田曉齡、土城區公所張玉琪、中和區公所游李惠芬及三重區公所謝義彥等獲頒服務績優獎。

新北貢寮海祭登場　金曲組合引爆全場

新北貢寮海祭登場　金曲組合引爆全場

臺日土砂交流研討會　新北推動防災國際交流

臺日土砂交流研討會　新北推動防災國際交流

新北男魚池發酒瘋　鐮刀捅警驚險影片曝

新北男魚池發酒瘋　鐮刀捅警驚險影片曝

新北重陽禮金下月入帳！　長輩至少領1500元、百歲人瑞領2萬

新北重陽禮金下月入帳！　長輩至少領1500元、百歲人瑞領2萬

關鍵字：

新北弱勢景美集應廟

讀者迴響

熱門新聞

一聽「肺腺癌四期」！她急檢查　醫：台灣患者和1原因很有關

iPhone 15新機預約5分鐘額滿　果粉最愛顏色曝光

「4生肖」鬼門關後財運大爆發　第1名有意外之財

健身教練性侵女同事！扛瓦斯式丟床上逞慾

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

下火車被撞！20歲港男趴月台「肉塊四散」亡

夫婦身中11刀喪命　檢認定惡鄰預謀殺人

高雄夫妻慘被惡鄰砍死！陳其邁回應了

Lisa入境「被禮物砸臉」痛摸鼻樑！

兒想當公主「拿剪刀剪GG」痛到大哭

台東驚見「外星飛船」貼海面懸浮　軍方回應了

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

低壓進逼！雨區逐擴全台　降雨最劇烈時間曝

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了

百萬YTR「背愛馬仕騎Ubike」被拍！

更多

最夯影音

更多
金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面