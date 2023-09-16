海洋獨立音樂大賞10強激戰　爭奪新北海祭最高榮耀海洋旗

▲「OverTone」以專屬的藍調搖滾及飽滿有力的節奏直擊樂迷心臟。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023新北市貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」今（16日）進行激烈的最終10強決賽，在海祭大舞臺爭奪海洋旗的榮耀，總獎金更高達60萬元，而今晚除了緊張的比賽外，也特別邀請到2019年「海洋獨立音樂大賞」得獎樂團OverTone（海洋之星）、老破麻（評審團大獎）、KASILAW鹹豬肉（海洋大賞）擔任大舞臺演出嘉賓，今晚出爐的2023年「海洋大賞」得獎樂團也將於現場安可演出！

今年獲得海祭決賽入場券的10強樂團包含：Hbun河紋樂團、Mace'Pa X Lalan、Resa Club、Tickle Tickle、YILITH、行樂人The Yolo、桑尼Sonnie、烏流oo-lâu、夢岸樂團、障礙未遂(按筆畫順序排列)，許多樂團都具有豐富的經驗，音樂風格十分多元，每一團皆使出渾身解數盡情表演。

▲臺中發跡的「Traveller旅人」以極具渲染力的音樂表演嗨翻海祭小舞臺。

決賽現場邀請到臺北流行音樂中心董事長黃韻玲、65 Avenue Entertainment營運總監曾長青、帶領臺灣搖滾樂走向市場並充滿傳奇色彩的刺客樂團團長袁興緯、三金得主乱彈阿翔，以及第五屆海洋獨立音樂大賞獲獎團體蘇打綠團長阿福，以音樂作品之原創性、團隊表現、樂手技巧、舞臺魅力、獨特風格及商業潛力等多方向角度遴選出獲獎團體。

新北市副市長陳純敬親臨貢寮國際海洋音樂祭活動現場頒獎，同時2019年「海洋大賞」得獎樂團KASILAW鹹豬肉也將最高榮耀的海洋旗傳承給今年「海洋大賞」得主。而活動也特別安排歷屆「海洋獨立音樂大賞」得獎樂團輪番獻唱，包含OverTone、老破麻O.S.D、KASILAW鹹豬肉以及八十八顆芭樂籽與隨性Random合作演出，特別具有傳承意義，小舞臺也邀請貓咪庫瑪拉、Traveller旅人、八青哥、五五身、非人物種及夕陽武士等樂團，以及多位17人氣創作LIVER與民眾近距離互動。

▲2023新北市貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」，今天進行激烈的最終10強決賽。

明天（17日）是2023新北市貢寮國際海洋音樂祭活動最後一天，小舞臺將由辣鄰居、偏執狂、打倒三明治、阿橘、筋斗雲樂團及守夜人帶來演出，大舞臺則邀請17人氣創作LIVER、神棍樂團、放客兄弟、傻子與白痴、getsunove（泰國）、老王樂隊以及金曲得主葛西瓦與Matzka壓軸表演，樂迷們千萬不能錯過！更多活動資訊請上「新北市貢寮國際海洋音樂祭」官網、「新北市觀光旅遊網」或加入「新北旅客」臉書粉專查詢。