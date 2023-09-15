全國績優社政人員表揚　新北8名獲獎殊榮

▲新北市社會局副局長許秀能（左起）帶領陳雅玲、游李惠芬、張玉琪、陳淑芬、李俊德、田曉齡、謝義彥、郭宏昇等8位獲獎者接受中央的表揚，土城區長周晉平（右1）。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

衛福部為鼓勵全國社政領域專業人員，於今（15日）下午在臺大醫院國際會議中心舉辦第1屆全國績優社政人員表揚，由行政院副院長鄭文燦頒獎。新北市共有8位榮獲殊榮，其中社會局李俊德及中和區公所陳雅玲獲得資深敬業獎；社會局救助科郭宏昇、家防中心陳淑芬、板橋區公所田曉齡、土城區公所張玉琪、中和區公所游李惠芬及三重區公所謝義彥等獲頒服務績優獎。

李俊德獲資深敬業服務獎

獲得資深敬業服務獎的李俊德，自民國90年起即任職於社會局，主責社政資訊管理，協助同仁克服各項系統問題，順利推行業務；配合市府重要政策，協助高風險家庭整合型安全網系統、實物銀行系統及四大津貼一級一審簡化流程作業等各項創新系統建置及介接，協助一線同仁以資訊化服務減輕工作負擔。

郭宏昇、田曉齡、謝義彥獲得服務績優獎

社會局救助科股長郭宏昇主責低收入戶及中低收入戶、急難救助以及街友服務等，在審核時具體落實簡政便民；疫情期間發展各項街友服務方案，常於夜間時分協助返國後無居家檢疫地點的弱勢民眾進行隔離安置，上街幫街友量體溫、發放口罩等防疫物資，更規劃街友安心好住服務計畫，安置期間無一街友染疫，成功執行街友短期安置方案。

板橋區公所田曉齡課長，首創單一櫃檯全功能服務化，大幅縮短民眾洽公時間，全面提升行政效能；輔導龍興社區發展協會榮獲衛福部及新北市卓越組優等獎；戮力推動社區照顧據點、銀髮俱樂部及老人共餐等，疫情期間擴大急難紓困、全力支援防疫作為及防疫補償審理作業。

三重區公所謝義彥課長，任內翻轉「29街」居住環境，推動獨居長者餐飲服務，連結里長成為弱勢民眾關懷的重要夥伴，因應疫情擴大急難紓困計畫，設立專門場地開立居隔書予不擅使用網路的民眾，在服務期間即使同仁紛紛染疫，仍戮力完成艱鉅任務。

帶隊領獎的社會局副局長許秀能表示，首屆全國績優社政表揚共50人，新北市就佔有8人，實屬不易。社福工作有賴一線社政人員努力，發揮對弱勢族群的同理心，方能做好各項服務工作，為民眾帶來安居樂業、幸福有感的生活。