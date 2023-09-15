臺日土砂交流研討會　新北推動防災國際交流

▲新北市副市長劉和然（右）代表市府與靜岡縣在台辦事處長市川美奈子（左）一同揭開研討會序幕，並互贈伴手禮作為臺日友好的象徵。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局昨（14日）舉辦「新北市112年度台日土砂災害技術交流研討會」，邀請到國內與日本土砂災害專家學者進行分享交流，提升彼此土砂災害管理之專業知識，將新北市土砂災害防治工作推向國際。副市長劉和然代表市府與靜岡縣在台辦事處長市川美奈子一同揭開研討會序幕，並互贈伴手禮作為臺日友好的象徵，市川美奈子致詞，希望透過本次研討會互相交流坡地防治等對策，以提升臺日雙方防災知識，努力朝向減災的目標前進。

新北市政府與成功大學於去年簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，共同推動土砂災害管理工作，今年度藉由成功大學與日本多年合作經驗，邀請日本靜岡縣至新北交流土砂災害防治技術。新北市與靜岡縣因地質條件、氣候條件接近，互相交流參考彼此防災技術，以利雙方在防災工作能夠互相學習。

▲今年新北市農業局也已辦理23場次自主防災社區兵棋推演及2場次自主防災社區實作演練。

農業局指出，本次研討會由日本國土交通省砂防研究室長山越隆雄分享日本近年土砂災害之特徵及其對策，山越隆雄提及日本為了提高保全戶對災害警覺性，將保全戶進行疏散避難演練改為強制性義務，居民平時必須準備好防災背包，並確實熟悉避難路線與收容處所，降低災害來臨時造成的傷亡。

研討會也邀請到新北市水保技師公會理事長梁宥崧分享汐止區東山里鵠鵠崙崩塌事件，當時農業局立即於當天將住戶全數疏散並安置完成，並於2天內待土體穩定後進場進行搶災工作，先行修補道路進行損壞道路臨時通行作業，同時也修補排水溝裂縫確保排水暢通，並針對崩塌區域覆蓋帆布避免雨水滲入造成滑動。

▲日本為了提高保全戶對災害警覺性，居民平時必須準備好防災背包，並確實熟悉避難路線與收容處所。

另也在崩塌後13天內完成搶災作業後，進行災後復建工程，主要以微型樁、排樁等工法，來穩定坡面及修補道路側溝以暢通排水。後續也在汛期前針對汐止區東山里大規模崩塌潛勢區舉辦實作演練，如架設雨量筒、前往巡察點位觀測潛勢溪流水位、與巡視坡地是否有裂痕或樹木歪斜等，使居民能在災害發生時，更懂得如何面對災害。

農業局長表示，由各講者分享土砂災害案例、災防管理及災害治理經驗，使民眾與防災社區深入認識土石流及大規模崩塌等坡地災害，也增加後續災害來臨進行疏散避難撤離及相關演練時區公所與各單位救災的流暢度，今年也已辦理23場次自主防災社區兵棋推演及2場次自主防災社區實作演練。

副市長劉和然表示，全球近年面臨氣候變遷，極端氣候造成坡地災害頻傳，提升本市防災能量與強化應變能力，一直為市府各單位重點工作，希望透過本次研討會的交流，互相學習彼此土砂災害之防治觀念，也希望藉此次研討會為日後靜岡縣與新北市坡地防救災工作奠定更良好的基礎，未來能持續與日本靜岡交流防災案例與災防管理，建構讓市民安居樂業的環境。

▲日本防災演練情形。