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台農負責人2度被約談「說詞仍諸多疑點」　喊委屈的董座出國去了

▲台農蛋品。（圖／邱于軒議員提供）

▲台農蛋品供應販售的巴西雞蛋，因「誤標效期」全面下架。（圖／邱于軒議員提供）

記者許宥孺／高雄報導

台農蛋品洗選巴西蛋有效期限標示錯誤風波持續，黃姓負責人昨(14日)首度到高雄市衛生局進行意見陳述，但因資料不完整，衛生局今(15日)再請黃姓負責人、董座涂萬財到場2度說明，不過衛生局還是認為仍有諸多疑點無法釐清，要求台農公司儘速補齊相關文件；而涂萬財則是已經出國，將持續約詢。

台農蛋品進口的巴西蛋因為標示不實，先前被食藥署認定違法引發社會譁然，台農董事長涂萬財日前才為標示不符道歉，不料13日接受專訪時卻突然改口，聲稱「認錯影片」是被農業部要求講的、要他擔下來。

▲台農蛋品負責人涂萬財。（圖／農業部提供）

▲台農蛋品負責人涂萬財。（圖／農業部提供）

涂萬財說，「我們沒有違法，洗選蛋有洗選蛋規定……我按照它的合約，我有錯嗎，何況蛋也沒有過期」、「我跟衛生局講，罰我4萬元，我就很委屈了，要罰更多，我就找律師告你們」。

不過涂萬財的言論反而引起高雄市衛生局不滿，衛生局14日上午針對「台農13日未依通知到場說明」一事，先依違反食安法47條開罰30萬元，直言若台農繼續躲著不出面，每次約談不到就開罰一次，「你有冤我們會去查，不是用喊的！」

台農黃姓負責人14日下午到衛生局進行意見陳述，不過陳述資料未備完整，且有諸多疑點未能釐清，衛生局今日再請黃姓負責人到場進行意見陳述，但黃姓負責人供稱沒有供貨來源資料。衛生局認為說詞還有諸多疑點無法釐清，要求台農公司需儘速補齊相關文件。

另外，衛生局今日也請台農董座、信興蛋品負責人涂萬財到場進行意見陳述，不過涂萬財目前出國，衛生局表示，後續將持續約詢，以釐清流向。

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