快訊／高雄傍晚大暴雨！多處路段淹水　網哀號：雨比颱風天還大

記者賴文萱／高雄報導

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象署今（15）日針對新北、南投、嘉義以南地區及桃園至雲林山區發布大雨特報。高雄地區傍晚起也下起滂沱大雨，部分路段雨勢過大已出現積淹水情形，由於正值下班時段，不少人也哀號「這雨比前陣子颱風還大」、「這雨有夠誇張」、「下暴雨就算了，打雷不停的好可怕」、「鳳山淹水」、「市區塞爆了，大家小心」。

▲高雄傍晚大暴雨「5地區」淹水警戒，網哀號：雨比颱風天還大。（圖／翻攝記者爆料網）

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▲▼鳳山地區傳出淹水災情。（圖／翻攝記者爆料網）

傍晚突如其來的大暴雨，高雄不少地區傳出積淹水災情，其中，鳳山、仁武傳出多處淹水災情，鳥松本館路跟球場路口水線持續升高，新興區七賢路水也積到半個輪胎高。

仁武分局表示，大華派出所晚間6點多獲報，鳥松區本館路與球場路口發生積水情事。經派員前往查處，上述路段積水約10公分，員警現場交通疏導並拉起封鎖線警戒。另外，新興分局也針對中華新田機車道進行管制，並引導機車族改走汽車道。

▲▼高雄大暴雨「5地區」淹水警戒，網哀號：雨比颱風天還大。（圖／翻攝記者爆料網）

由於正值下班時段，不少人也哀號「這雨比前陣子颱風還大」、「這雨有夠誇張」、「下暴雨就算了，打雷不停的好可怕」、「鳳山淹水」、「市區塞爆了，大家小心」。

水利署目前已針對高雄市發布淹水警戒，一級警戒地區包含鳳山區、苓雅區、前鎮區、鳥松區、三民區、新興區、前金區、鹽埕區，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。