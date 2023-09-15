民眾拒絕室內噴藥可罰6-30萬 台南衛生局：埃及斑蚊7成喜棲室內

▲台南市衛生局指出，如遇民眾拒絕噴藥，將依傳染病防治法第36條及第64條，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南登革熱疫情嚴峻，近來網路流傳民間噴藥影片，台南市衛生局表示，病媒蚊之一埃及斑蚊喜歡躲在家裡，且壽命達30天，室內噴藥是是依法且必要手段，如遇民眾拒絕噴藥，將依傳染病防治法第36條及第64條，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，或有妨害公務與傷害之罪嫌，即移請台南地檢署偵辦。

衛生局表示，近期大規模噴藥常遇民眾抱怨「為何不噴水溝，噴室內，室內明明沒蚊子」，事實上，病媒蚊之一「埃及斑蚊」，70％棲息在室內且壽命達30天， 家戶防治是依法且必要手段，也是防疫工作的重中之重！市府將於熱區發放家用噴藥，呼籲民眾主動防疫。

國衛院顧問杜武俊解釋，登革熱病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊，斑蚊習性喜歡於乾淨且不流動的清水產卵，而水溝又髒又臭，斑蚊反而不喜歡，通常水溝中孳生的蚊種為家蚊及叢蚊，這兩種蚊子不會傳播登革熱病毒 。

衛生局表示，市長黃偉哲關心被噴藥民眾的感受，多次於一級指會議再三強調和民眾溝通防疫工作的必要性，要求執行人員應取得市民的體諒。噴藥過程時，防疫人員不斷苦口婆心勸導說明，但仍會遇到拒絕噴藥的民眾。

衛生局強調，目前執行5萬6千戶化學防治，完噴率99％。市民展現極高的國民水準，均積極配合，還會主動感謝防疫人員。然而近來也有民眾在臉書上傳拒噴藥影片，並傳播化學藥劑有毒訊息。該行為明顯挑釁公權力，已針對該戶開出今年第2張拒絕噴藥6萬元罰單，近日將再張貼補噴通知，如不配合就再開罰。

衛生局強指出，容易孳生登革熱病媒蚊的積水容器包括：室內常見的水生植物花瓶跟聚寶盆、陽台常見的美觀用輪胎、花盆底部、竹林裝飾跟竹節孔洞。 目前已針對拒絕配合噴藥的家戶，開出2張各6萬元罰單，另針對查獲陽性孳生源已開立近1400張罰單。

另外，市府將於登革熱傳染熱區發放家用噴藥，同時下令市府全體假日總動員， 各局處首長帶隊督導認養區域，執行孳清作業。「滅蚊沒有假期、蚊子不會放假」黃偉哲市長說。呼籲市民配合登革熱防治，一同消滅孳生源和病媒蚊。