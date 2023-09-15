巴西進口洗選蛋標示不實　台南衛生局派員查核

▲有關巴西進口洗選蛋，有效日期與輸入許可通知申報之有效日期不符，應依法全面回收下架，台南市衛生局派員至食品通路如全聯等6家查核，架上未陳列巴西蛋品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有關巴西進口洗選蛋，以洗選日期加1個月為有效日期與輸入許可通知申報之有效日期不符，應依法全面回收下架，台南市衛生局派員至食品通路如全聯等6家查核，架上未陳列巴西蛋品。

台南市衛生局另會同衛福部食品藥物管理署南區管理中心，執行「2023年加強市售雞蛋稽查專案」，查核共計66件雞蛋標示及外觀有無完整、破裂、污垢黏附，或雞蛋本身有無變質、腐敗、發霉、異味等情事，66件皆合格。台南市衛生局在現場要求業者落實自主管理，後續將持續查核市售蛋品，以維護市民權益。

衛生局提醒，產品有效日期應由原製造工廠依其所使用之原料、產品製程、產品特性等因素，並經相關儲存試驗而據以制定，而有效日期除廠商為其產品品質之保證外，更有對該產品在效期內負責之意義，故不得擅自制定或更改。如有標示不實違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，依同法第45條規定處4萬至400萬元罰鍰，另標示違規產品應限期回收改正，改正前不得繼續販賣；屆期未遵行者，即沒入銷毀之。