快訊／拒絕夜間偵訊！殺夫妻惡鄰留置拘留所　明日移送地檢

▲高雄苓雅鄰居砍殺夫妻案，落網畫面。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

發生在高雄一對夫妻被鄰居砍死的案件，吳姓嫌犯落網之後，原本預訂在今天（15日）晚間22時將嫌犯由分局移送地檢署，不過現在傳出因為吳嫌拒絕夜間偵訊，將改在晚間19:30由分局解送至拘留所留置，待明天再移送地檢署複訊。

高雄一名63歲吳姓男子15日早上7時許，自認樓上的羅家人長期發出噪音，持刀砍殺羅姓夫妻倆，2名年幼兒子一旁全程目睹。檢警相驗發現，被害的羅姓夫婦，身上分別被砍了7刀和4刀左右，且傷勢集中在上半身，至於致命傷，須等18日複驗解剖後才能釐清。而檢方認定吳持刀進入羅家，等於認定吳男預謀殺人。

▲高雄夫妻遭鄰居砍死相驗，家屬到場神情哀傷。（圖／記者吳世龍攝）

高雄地檢署發布新聞稿指出，吳男住在羅姓夫妻樓下，不明原因持刀至夫妻倆住處刺殺2人後逃逸，目睹的幼子隨即下樓向大樓管理室求助。另一方面，警方到場時發現35歲羅男倒臥在客廳、36歲蔡女倒在臥室，均已明顯死亡，關於犯案用兇刀，吳男稱已丟棄，至今仍未透露刀具種類為何。

檢察官下午與法醫趕赴高雄市立殯儀館進行相驗，初步檢視死者外傷，羅男手臂、左胸、腹部共中大約7刀，蔡女手臂、腰腹部共中大約4刀，傷勢集中在上半身，共11刀奪走2人性命，致命傷部分待複驗後才能釐清，為查明確切的致命傷及兇器，檢察官將會同法醫，18日再進行複驗解剖，以釐清死因及兇嫌犯案過程。