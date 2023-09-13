從事PCB產業30年　57歲的她失業走過婚變職訓再造成為飯店助廚

▲陳美華歷經失業及喪父低潮，學習西餐職訓，成功轉職成為飯店助廚。（圖／桃竹苗分署）

記者楊淑媛／桃園報導

曾在PCB產業擁有30年豐富工作經歷的陳美華，走過婚變，挺過喪親之痛，參加勞動部桃竹苗分署西餐烹飪職業訓練，學習專業技能，結訓後透過老師的推薦，成功在飯店業找到助廚的工作，不僅穩定就業滿三個月，並能獨當一面，她感謝職訓再造，讓她的人生下半場重燃希望！

57歲的陳美華，高中畢業後即踏入PCB產業，先後在品管、製前工程及品保等領域累積了豐富的工作經驗；2002年她隨著丈夫的工作舉家赴中國東莞定居，恰巧在中國偶遇她之前在PCB產業認識的同業老闆，並熱心介紹陳美華到他投資的貿易公司上班。

陳美華也因為認真負責的工作態度受到老闆倚重，在公司擔任特助工作一做就是14年；然而後期因為丈夫工作不穩定，家庭的經濟重擔全落在陳美華身上，最終因不堪負荷與丈夫離婚，帶著兩個兒子繼續在中國工作，豈料，老闆投資失利，公司負債累累只能關廠結束營業，為了照顧年事已高的父親，陳美華決定帶著兒子回台灣重新開始。

回到台灣後，陳美華分身照顧年邁的父親，同時也接受前PCB板主管的邀請，赴高雄處理公司在中國客戶的業務，兩年後因公司業務縮減，加上父親的健康惡化，被迫接受公司的資遣，回家全心照顧父親，不久後父親過世，陳美華也因頓失生活重心，一直處在悲傷的情緒中無法自拔，在朋友的鼓勵下，她於今年1月報名參加桃竹苗分署「西餐烹調專業班」，希望學習專業技能重啟新生活。

受訓期間，陳美華積極向老師請益，和同學切磋技藝、交流學習，在學習的過程中，她也慢慢走出喪父之慟，專心提升自身的西餐烹飪技能，3月底結訓後，5月便考取西餐丙級技術士證，同時也在老師的引薦下，順利進入位於中壢的承攜行旅飯店擔任廚助工作，陳美華運用在分署所學到的知識與技能，將她的烹調技術發揮在工作中，為旅客提供美味的餐點，曾有30年品保工作專業經驗的她，也將習慣延伸至餐廳廚房的衛生管理及食材準備上，這也讓她很快便獲得主管認可，並讓她在工作上獨當一面，不僅如此，她的專業也獲得旅客的回饋與讚美，重啟人生的她，更加有信心在餐飲這條路上持續奮鬥、綻放光彩。

桃竹苗分署鼓勵婦女重返職場，除可透過參加職訓補充技能或學習第二專長重返職場；或可至本分署就業中心辦理求職登記完後，只要經推介至全時工作順利就業且加保滿90日，一次發給每人3萬元再就業獎勵金，鼓勵婦女重返職場並穩定就業。