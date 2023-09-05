鼓勵婦女再就業　雲嘉南分署職前訓助2寶媽轉職消防領域

▲勞動部鼓勵婦女再就業，2寶媽陳囿蓉至雲嘉南分署職前訓練，訓後成功跨入消防安全設備領域。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

依主計總處統計，我國女性勞參率雖逐年穩定成長，但仍低於OECD國家，為鼓勵因家庭因素退出勞動市場的婦女重返職場，勞動部於9月1起推出「婦女再就業計畫」，包含自主訓練獎勵、再就業獎勵及工時調整獎勵三措施。

勞動力發展署雲嘉南分署職前訓練班也有一位2寶媽，在丈夫影響下決定跨領域轉職，她報名參加「消防安全設備管理班」，在半年內不僅成功結訓，包括她在內的9名學員也共同考取消防設備士證照，及格率47.3%，對比全國及格率16.3%，成績非常亮眼！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部的「婦女再就業計畫」，是針對因家庭因素離開職場180天以上的婦女提供最高3萬元的「自主訓練獎勵」、最高3萬元的「再就業獎勵」;另外，若雇主提供可調整工時的新職缺，並且雇用符合計畫資格的婦女，每雇用一人，雇主最高可領3.6萬元的「工時調整獎勵」，鼓勵女性重返職場，不僅紓緩產業缺工，也希望促使婦女實現個人價值與成就。

34歲的2寶媽陳囿蓉，以前學的是企業管理，出社會做的也是會計及行政工作，婚後她看著先生辛苦創業，逐漸了解消防行業雖然競爭，但有一定的技術門檻，只要肯下工夫學，未來就不容易被取代，於是在取得家人的支持下，毅然做出轉職的決定，她先報名雲嘉南分署的職前訓練班，從零開始累積專業知識及技能。

陳囿蓉在840小時的密集訓練中慢慢脫胎換骨，她稱讚職訓師曾議鋒授課內容很紮實，除了消防法規、警報/避難/水系統消防設備、消防電氣、電腦輔助繪圖、配管等學科知識，在分署還有設備可以實際上手操作及練習，順利考取消防設備士證照及結訓後，她加入永昇消防公司，用「實力」得到客戶信任，囿蓉鼓勵同樣想入行或轉職的女性朋友「努力學習、創造自己的價值，就不用擔心被取代」！

「一技在身，受用無窮。」劉邦棟也鼓勵待業中的女性，如果對未來職涯沒有方向，不如先來職訓學專長，分署辦理的職前訓練不僅免學費，也有近40種課程可以選擇，除了專業的訓練師資群，還有完善的場域及設備可供學員實作練習，例如今年的消防安全設備管理班19位學員就有9人成功考取消防設備士證照，及格率近5成也是分署開班以來最好成績！

劉邦棟補充，該班學員結訓可從事消防設備檢修/維護/監工人員、機電保養人員等，擁有消防設備士證照，新人起薪約在30K起跳，若技術純熟，薪水彈性空間大，40K至60K以上不是問題，而近一期的職前訓練課程現有營建工程實務(泥作)、CNC車床、漆作風格設計、數位圖文傳播科技、電工、創意家具設計及製作、創意商品網路行銷等10班、214個名額招生，報名至9月21日止，待業民眾除免學費，若是符合特定身分資格，每月還可以領取職訓生活津貼或是學習獎勵金，欲了解課程內容或是「婦女再就業」計畫詳情可上分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)或撥(06)6985945洽詢。