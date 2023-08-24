做了大半輩子男裝　63歲西裝師傅參加職訓...成功轉型女裝高手

▲63歲西裝師傅楊苗宏參加職訓，成功轉型女裝高手。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

現年63歲、曾經在男裝製作領域耕耘半世紀的西裝師傅楊苗宏，目睹服飾業轉變的潮流，及西裝訂製市場逐漸式微；在朋友的介紹下參加勞動部桃竹苗分署職訓課程，學習女裝及服飾打版製作，不僅讓他成功轉型跨足女裝，不再侷限男裝製作，也為他的職涯再創新契機。

勞動部桃竹苗分署24日表示，楊苗宏居住在苗栗竹南，少時因家境貧困，國中畢業後便踏入職場。在親友介紹下到板橋西裝店做學徒，當時西裝店林立，生意蓬勃，擔任學徒的楊苗宏，常常得配合加班趕工製作西裝，直到凌晨才能休息。做了3年學徒，他掌握了西裝製作技能後返回竹南，成為一名西裝師傅，一路做了12年，歷經結婚生子，後續因為成衣業興起的影響，傳統西裝店接連吹起熄燈號，他才輾轉到成衣廠擔任裁剪師傅。

但因只會做男裝讓楊苗宏的工作很侷限，適逢疫情之下工作減少，在朋友的介紹下，他報名參加桃竹苗分署委託台灣職業訓練多元發展協會開辦的「時尚造型禮服打版車縫製班」，學習女裝製作技巧。做了大半輩子的男裝製作，第一次接觸女裝，楊苗宏坦言很不容易，女裝的款式多變，特別是在胸線部位容易產生胸摺，要做出合身而立體的效果，必須精心處理胸摺的細節，以營造適合女性身型的版型。

儘管挑戰大，但也為楊苗宏打開了眼界和職場，憑藉著十幾年製作西裝的經驗，楊苗宏迅速掌握女裝製作的要領，他精湛的技藝也受到老師的肯定；如今的他，不僅擅長男裝和女裝，平時除了在苗栗竹南生產合作社負責男裝及女裝的縫紉製作工作外，閒暇之餘還經常受到熟客和親友的委託，需要他幫忙修改或縫製衣物，他很感謝職訓對他的幫助，讓他的職涯路變得更寬廣。



桃竹苗分署長林淑媛表示，為積極推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，分署致力於開辦各項職業訓練，為中高齡者及高齡者創造學習新技能的機會，這不僅能夠幫助他們在快速變化的職場環境中重新發掘自己的潛能，更有助於為未來的職涯鋪平道路。目前，桃竹苗分署提供13班次近400個名額職訓名額，有資訊、商業及美容等課程，課程補助全額，歡迎想要就業或補充技能的中高齡待業民眾踴躍報名。