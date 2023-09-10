月薪3萬男猶豫「領完年終再轉職」　過來人曝實情：就是賭注

▲原PO正猶豫，是否該領完年終後再換工作。（示意圖／資料照）



記者陳怡靜／綜合報導

年終獎金是上班族們的一大確幸，許多人也會計劃在領完年終後轉職。一名男網友表示，8月剛入職一份月薪3萬元左右的工作，工作內容有時辛苦，有時很閒可以滑手機等下班，年終落在1.5至2個月，「該為了等年終而撐嗎？」

原PO在Dcard指出，自己剛入職一個月，薪水加上加班費大約月入3萬元，沒有加班時只能領底薪，公司年終約1.5至2個月，目前也不確定8月到職的他是否能領年終獎金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著說，工作內容有時相當忙碌，不過輕鬆的時就能滑手機等下班，「但加班費因為底薪低的關係，就算加了30小，好像也多領4000左右，該為了等看看年終而撐嗎？」

文章曝光後，引發眾人熱議，許多人勸他想轉職要趁早，「如果想跳槽，下一份工作如果有看到好缺就先跳，不見得要執著等年終，當然前提是好缺」、「以中立角度計算，八月到職即便依比例計算最多就是25k，個人是不會為了這筆錢硬是多耗半年待在不適合的環境，及早在職找新工作對自己比較有利」、「你跳槽到話也差不多是待半年，如果環境更好，就算年終給的月份一樣，也是差不多的獎金」。

▲網友們建議，不必要為了等年終獎金，而錯失換工作機會。（示意圖／ETtoday資料照）



也有不少網友提醒，未滿一年通常是按比例給付，甚至包個紅包，「確定有辦法領到全部的年終嗎？大部分公司都是按比例給付哦」、「有些不滿一年是按到職時間比例給年終，有些只是意思意思包個1、2000，看你要不要賭」、「你沒滿週年，年終也是一般按比例給，如果找到好的就直接跳了，不用寄望在年終」。