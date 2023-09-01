桃竹苗九月8場徵才　230家廠商釋出9385個優質職缺

▲桃竹苗九月8場徵才，230家廠商釋出9385職缺。（圖／桃竹苗分署提供）



記者楊淑媛／桃園報導

因應疫後旅宿業、餐飲業、服務業復甦，為協助改善缺工情形，勞動力發展署桃竹苗分署本(9月)在桃園、新竹、苗栗等地區，連續辦理8場徵才活動，邀請230家廠商釋出9,385個優質職缺，其中9月12日竹北場多家企業包含築間餐飲、全聯、沛鑫包裝科技、正隆、乾杯等企業，釋出中高齡及高齡友善職缺，歡迎銀髮人才把握機會。

桃竹苗分署1日表示，9月系列徵才活動分別為9月7苗栗場、9月8日桃園場、9月12日竹北場及桃園場、9月13日中壢場、9月15日桃園場、9月21日新竹場、9月23日桃園場等。

而9月12日竹北場是8場次中規模最盛大的場次,共邀集66家知名企業，釋出2,885職缺，包含台灣矽科宏晟科技招募儀電工程師，薪資上看70K，鴻佰科技招募包裝工程師、客戶品質工程師、製程品質工程師月薪上看65K。同時為便利民眾快速求職，本場徵才活動採「無紙化」、「科技化」徵才，想求職的民眾可先至「台灣就業通」網站登錄履歷資料並報名參加該場次徵才，活動當天憑報名序號至現場櫃檯報到，無須填寫紙本履歷，即可面試。

另9月7日苗栗場，特別針對疫後缺工專案廠商，如瓦城、尚順分別招募內外場人員及房務人員，只要經公立就業服務機構推介從事專案缺工工作勞工，就業滿30日以上，得領取每個月6,000元至13,000元就業獎勵，除了薪水，每月還能多領就業獎勵，歡迎民眾多加利用。