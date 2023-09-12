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失業三年58歲女　透過體驗徵才活動成功重返職場

▲失業三年58歲女透過體驗徵才重返職場

▲失業三年、58歲女，透過體驗徵才重返職場。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

58歲的鄭小姐109年因公司併購關廠被資遣，後因需照顧家人，長達3年皆無工作，為重回職場來到竹北就業中心求職，經諮詢服務後透過就服員安排參加全家超商徵才活動，體驗過程中感受到全家提供許多工作上的友善協助，讓鄭小姐有信心可以勝任工作，活動後面試也成功錄取，目前穩定就業中。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，為協助中高齡者及二度就業婦女重返職場，銀髮人才資源中心、竹北就業中心特別透過與企業辦理職場體驗結合徵才活動，讓求職者能夠在面試前先熟悉及體驗工作內容，評估自身是否合適後再進行面試，以提升到職後的留任率。

▲失業三年58歲女透過體驗徵才重返職場

全家便利商店職場體驗招募活動另有兩場，分別將於10/27及12/15辦理，每場體驗徵才採事前登記報名，對門市服務有興趣之中高齡及高齡者民眾，歡迎致電桃竹苗區銀髮人才資源中心洽詢報名資訊，電話03-5583456。

類似鄭小姐的二度就業婦女是職場的生力軍，也是事業單位解決缺工問題的良方，為促進女性勞動參與，勞動部於112年9月啟動「婦女再就業計畫」，擴大適用對象為因家庭因素退出勞動市場 180日以上之婦女 (含新住民婦女)，規劃整合跨部會資源營造友善職場，建構就業服務網絡，並運用獎勵措施促進就業，包含提供「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業；「雇主工時調整獎勵」， 鼓勵雇主提供有照顧家庭需求之婦女工時調整工作或部分工時工作，協助婦女取得工作與生活平衡，順利就業。

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