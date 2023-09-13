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嘉義縣交通安全月宣導　建立人本交通觀念及停讓文化

▲▼ 為加強宣導道路交通安全正確觀念，降低交通事故，嘉義縣政府響應交通部交通安全月活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣政府響應交通部交通安全月活動，加強宣導道路交通安全正確觀念，降低交通事故 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為加強宣導道路交通安全正確觀念，降低交通事故，嘉義縣政府響應交通部交通安全月活動，特別訂在9月12日於蒜頭國小活動中心舉辦112年交通安全月宣導記者會，出席的貴賓有縣議員姜梅紅、嘉義區監理所副所長黃明聲、蔡易餘立委服務處主任呂文正、教育處長李美華及新聞行銷處處長楊皓茹，六腳鄉代表會主席也率領多位代表及鄉內多位村長共同出席。教育處長李美華代表縣長翁章梁呼籲駕駛人都能夠落實交安月主題「車輛慢看停，行人安全行」。

▲▼ 為加強宣導道路交通安全正確觀念，降低交通事故，嘉義縣政府響應交通部交通安全月活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者會中除了由嘉義區監理所科長黃崇晟說明內輪差、大型車的視野死角及其他用路人應該注意的安全事項外，也安排蒜頭國小話劇社的小朋友演出，透過生動的交通安全短劇，以灰姑娘趕赴王子舞會的故事告訴大家正確的交通安全觀念。此外，蒜頭國小更設計了真人版的「交通安全大富翁」，參與者擲出巨大骰子後依點數前進，透過遊戲可以強化對交通安全的認識。

▲▼ 為加強宣導道路交通安全正確觀念，降低交通事故，嘉義縣政府響應交通部交通安全月活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

李美華表示，政府已於112年6月30日正式修改交通法規，明訂未禮讓行人最高可處新臺幣6000元罰鍰，駕駛人在行經路口時，要放慢速度，如遇到行人，應暫停禮讓行人先通過；行人過馬路時，也要走行人穿越道，並遵守交通號誌，不可以闖紅燈，更不可任意由路中穿越馬路。

新聞行銷處長楊皓茹表示，為提升民眾對交通安全觀念的認識，嘉義縣政府除了舉辦交通安全月宣導記者會外，更從9月1日起到9月30日舉辦網路有獎徵答，民眾依指示作答後就有機會獲得LEGO樂高交通運具積木等豐富獎品，希望大家一起來響應「駕駛慢看停，行人安全行」的價值主張，。

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嘉義區監理所交通安全月嘉義縣政府

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