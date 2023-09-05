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外送員安心了！foodpanda祭安全獎勵金、免費健檢　事故降低三成

▲▼foodpanda「安心外送 333」守護道路安全停讓行人熊平安記者會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲響應交通部9月交通安全月，foodpanda推動「安心外送333」，打造全方位安全外送網。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

響應交通部9月交通安全月「人本交通－停讓文化」主題，foodpanda推動「安心外送333」，內容包含360安心計畫、3大關鍵成效以及3大安全行動，非常重視外送夥伴的安全外送環境與身心健康，打造全方位安全外送網。

foodpanda今（5）日舉辦「響應交通安全月 推動安心外送333」記者會，foodpanda營運總監秦宇表示，「『安全外送333』代表過去、現在與未來，我們自2020年就開啟360安心計畫，經過深耕才有目前的3大關鍵成效，今日宣布3大安全行動，也象徵未來會持續努力打造全方位安全外送網」。

▲▼foodpanda「安心外送 333」守護道路安全停讓行人熊平安記者會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲（圖由左至右）台北市政府交通局副局長葉梓銓、台北市區監理所副所長李珮芸、foodpanda營運總監秦宇、foodpanda營運協理黃昭傑出席今（5）日活動。

首先是foodpanda累積投入3.6億元推動的「360安心計畫」，foodpanda營運協理黃昭傑說，「我們堅持外送夥伴要送得安全、安心，因此這項計畫涵蓋上線前、外送中、下線後，提供全方位守護」。

▲▼foodpanda「安心外送 333」守護道路安全停讓行人熊平安記者會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲foodpanda營運協理黃昭傑。

▲▼foodpanda「安心外送 333」守護道路安全停讓行人熊平安記者會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲foodpanda提供超過20項、專為外送夥伴行車安全設計的安全裝備，要讓外送夥伴送得安全、安心。

「上線前」提供3項人身防護，為「100%全時段傷害團體險」，業界率先投保，每年投入上億元經費，最高理賠300萬；「100%通過安全測驗」外送夥伴都需要通過職安、道安、食安的安全測驗才能開始外送服務；「100％安全外送設備」專為外送夥伴設計反光材質用品，如外套、大小保溫箱等，以及超過20項安全裝備，方便外送夥伴視需求購足。

「外送中」提供3項系統防護，為「優化即時派單系統」，由AI建議最佳外送路徑，提升外送夥伴安全、高效的行車路程；「惡劣天氣防禦機制」、「天候狀況即時提醒」則與氣象預報公司合作，可提前取得天候狀況，並即時透過系統推送訊息給外送夥伴，讓夥伴能隨時注意，如遇惡劣天氣，不但配合政府公告暫停外送，更啟動防禦機制動態調整外送距離。

「下線後」提供4項安全駕駛教育與3項夥伴照護。首先是安全駕駛教育的部分，自2019年起，foodpanda與中央、地方交通主管機關、新竹安駕中心合作舉辦機車安全駕駛課程，至今已舉辦超過128場課程、巡迴全台6次、足跡遍及17個城市；並規劃完整回訓課程，與公路總局合作定期比對重大違規名單，凡有交通事故、重大違規、或是合作滿周年的夥伴，都必須參加回訓計畫。

另外，foodpanda發現外送夥伴平均用路時間比通勤族多出約2.5倍，且依照公路總局數據顯示，取得駕照1年內的機車新手，發生事故件數又占所有機車事故近1成；為協助新手夥伴安全騎行，foodpanda推行走出外送新手村計畫，2022年迄今已辦108場課程、巡迴全台3次。還有數位道安宣傳，每月1次道安法規叮嚀與每周2次行車安全提醒，包含禮讓行人等圖文宣導，一年觸及超過600 萬人次，實體課程與線上宣導並行完整鞏固安駕意識。

至於3項夥伴照護，foodpanda自2022年推行經濟支持計劃，迄今已提供超過1000個家庭急難救助金與獎助學金；而健康照護計劃，已累積舉辦12場免費健檢，為超過2300位夥伴健康把關；更持續提供夥伴多元特約福利，網羅全台近3000間商家，建置外送夥伴特約商家地圖，提供免費飲水、洗手間、手機充電、餐飲優惠等服務，更不時與各大企業合作提供購車、電信等夥伴專屬優惠，希望成為夥伴最佳後盾。

▲▼foodpanda「安心外送 333」守護道路安全停讓行人熊平安記者會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲foodpanda營運總監秦宇。

「360安心計畫」推動後也成功帶來3大關鍵成效，秦宇分享，過去一年來，送餐事故逐年下降，對比2022年5月與2023年5月同期資料，同期事故件數減少30%、同期重大違規人數下降24%、安心計畫受惠人數提升102%，可見推行交通安全、夥伴照護成效顯著，也守護了夥伴的身心健康。

而根據2022年世界衛生組織統計，全球每年約有130萬人因交通事故喪生，foodpanda長期觀察也發現3項影響因素，分別為駕駛行為、環境影響以及運具，因此提出「3大安全行動」，包含道安激勵、提升防護、智能預防。

▲▼foodpanda「安心外送 333」守護道路安全停讓行人熊平安記者會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲「3大安全行動」包含道安激勵、提升防護、智能預防。

「道安激勵」foodpanda於2023年5月起首創每單5元安全獎勵金，鼓勵外送夥伴安全騎行及遵守安全法規，2023年6月實施後當月對比2021年同期數據達成事故率減半；「提升防護」 foodpanda 交叉比對2021、2022年每月台灣氣候特徵、送餐中事故資料等數據後，發現5至8月雨季為事故好發月，有鑑於此，foodpanda持續針對雨季重點開發及提供最完善的安全設備，如安全帽鏡片防水鍍膜、兩截式反光雨衣、藍芽耳機等。

「智能預防」foodpanda持續優化外送系統，根據系統運算預估每筆訂單物品多寡及安全運送效率，將智能分拆訂單，自動配給不同外送夥伴進行安全運送，提升外送夥伴每趟安全外送過程。

foodpanda藉由發展多元安全行動、守護外送夥伴，並與中央、地方交通主管機關攜手宣導交通安全，往「人本交通-停讓文化」逐步前行，未來foodpanda將以「打造全方位安全外送網」為目標，持續拓展道路安全與夥伴守護計畫，希望成為外送夥伴及用路人的安全守護者。

▲▼foodpanda「安心外送 333」守護道路安全停讓行人熊平安記者會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲未來foodpanda將以「打造全方位安全外送網」為目標，持續拓展道路安全與夥伴守護計畫。

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