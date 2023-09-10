　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士違停路口遭攔查　警愈看愈眼熟...意外揪出竊賊！

▲桃園警方執行「交通安全月」在路口取締酒駕。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警方執行「交通安全月」在路口取締酒駕。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局同安派出所警員陳璽翔於交通安全月期間，在路口交通執法勤務，見1部機車違停於路口，趨前盤查騎士身份時，見違規民眾身材及身著背心衣著特徵，疑似為日前他所受理涉及涉及竊盜案件的嫌疑人43歲羅姓男子，且機車正是羅男騎乘犯案之交通工具，故將涉嫌的羅男帶返所製作筆錄偵辦，全案依竊盜罪嫌函請桃園地檢偵辦，交通違規部分也依照規定告發。

▲▼並查獲機車違停竊盜犯羅姓男子。（圖／桃園警分局提供）

▲▼並查獲機車違停竊盜犯羅姓男子。（圖／桃園警分局提供）

▲▼並查獲機車違停竊盜犯羅姓男子。（圖／桃園警分局提供）

9月1日至30日是交通部刻正執行的「交通安全月」期程，桃園警方除了利用各項機會做交安宣導外，也持續規劃取締違規勤務針對「違規停車、車不停讓行人、非號誌化路口未停讓、道路障礙、行人各項違規、酒駕、超速」等重點違規項目加強取締，確保良好交通秩序。桃園分局統計今年截至9月7日止，取締告發車不停讓行人有3274件，行人闖紅燈及其他違規有1884件，兩項合計有5000餘件，與去年行人事故對比，下降幅度將近一成，顯示加強取締相關交通違規仍有一定的防制效果。

警員陳璽翔於8日17至19時執行桃園區南平路、新埔六街口執行「交通安全月」路口交通執法勤務，見一部普重機違停於路口，為確保用路人安全，上前盤查時，見該違規騎士身材及衣著特徵，疑似為他日前受理在桃園區經國路涉及竊取他人「安全交通錐」的嫌疑人43歲羅姓男子，該機車也是他騎乘犯案之交通工具，故將其帶返所製作筆錄偵辦。

羅男表示，他因心情不好才竊盜，並願意賠償被害人損失，全案依竊盜罪嫌函請桃園地檢偵辦，交通違規部分也依照規定告發。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
LINE「1交疊貼圖」姿勢羞炸！　網友驚：怎麼審過的
不要台積電高薪男！28歲女找對象　竟指定幫派大哥
摩洛哥歷史地標毀了！　驚人對比曝光
基泰大直設計、監造同一人「曾待過建管處」　北市府回應了
快訊／28歲男欠5萬塊被打死！　3主嫌聲押獲准
肯德基「2經典」前員工難忘！　老饕敲碗：停產後卻想起它

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

電桿有夠衰！貨車司機開車分心撿單自撞　「瞬間橫躺」畫面曝

花蓮轎車撞電桿！女駕駛當場無生命跡象　送醫搶救1小時不治

高雄白車突變換車道...騎士剎不住撞上噴飛不治！影片曝光

桃園4歲男童龍潭大池走失　警沿路廣播找親人...阿姨來攔車

「有聲音」叫他出門採藥草　嘉義翁受困山區30小時獲救

欠5萬塊活活被打死！嘉義28歲男慘遭丟包產業道路　3主嫌聲押獲准

台中阿公報警「我老伴失蹤」　警一聽揪異狀...急衝他家救人

消防隊曝「阿花」救援過程！受困3天尋獲　8人陪學生進屋找護照

騎士違停路口遭攔查　警愈看愈眼熟...意外揪出竊賊！

噴漆怪客！永和4金融機構受害　ATM補摺機郵筒全遭殃

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

基泰出包！整棟民宅將拆除　蔣萬安：公辦都更方式重建

長髮妹失戀酒駕騎車遭攔　蹲地對警嗲喊：求求你啦

電桿有夠衰！貨車司機開車分心撿單自撞　「瞬間橫躺」畫面曝

花蓮轎車撞電桿！女駕駛當場無生命跡象　送醫搶救1小時不治

高雄白車突變換車道...騎士剎不住撞上噴飛不治！影片曝光

桃園4歲男童龍潭大池走失　警沿路廣播找親人...阿姨來攔車

「有聲音」叫他出門採藥草　嘉義翁受困山區30小時獲救

欠5萬塊活活被打死！嘉義28歲男慘遭丟包產業道路　3主嫌聲押獲准

台中阿公報警「我老伴失蹤」　警一聽揪異狀...急衝他家救人

消防隊曝「阿花」救援過程！受困3天尋獲　8人陪學生進屋找護照

騎士違停路口遭攔查　警愈看愈眼熟...意外揪出竊賊！

噴漆怪客！永和4金融機構受害　ATM補摺機郵筒全遭殃

海葵肆虐台東！張育成母校也受害　體育署親赴災區視察

18歲梧桐妹「我的最愛」深夜突PO文告白！緊貼星二代…私下互動超親近

上山不當猴子　南消新化義消精進山域搜救技能

摩洛哥強震世界領袖哀悼　艾菲爾鐵塔熄燈致哀

馬斯克與前歌手女友「密生第3胎」！　成10個孩子的爸

電桿有夠衰！貨車司機開車分心撿單自撞　「瞬間橫躺」畫面曝

花蓮轎車撞電桿！女駕駛當場無生命跡象　送醫搶救1小時不治

大根吃到飽餐廳「自備環保盒、水壺」！　2行徑惹怒吳宗憲：根本是小偷

台灣不只小籠包　香腸也成為國際美食

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！男女主角超衝突　全場買爆

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

社會熱門新聞

中原宿營噁心隊呼讓女學生崩潰　校方出面回應了

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

台南賓士凌晨自撞5人傷　夫妻OHCA

即／台南賓士深夜自撞　前座夫妻傷重不治

丈夫與女活春宮　妻調監視器崩潰

多達20人涉案！　嘉義男欠5萬遭打死丟包

休旅車三寶擋救護車　竟臨停國道內側

豐原客運左轉「撞死母子」　司機下場曝

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

「跟著箭頭右轉」收1200罰單　男傻眼

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

快訊／台南賓士凌晨自撞夾電桿5人傷

宜蘭海岸「無名白骨」真實身分曝光

歡樂鐵皮屋成打架擂台　知名鳳凰會館一夜被夷為平地

更多熱門

相關新聞

民雄分局交通安全月　加強取締交通違規

民雄分局交通安全月　加強取締交通違規

嘉義縣警察局民雄分局配合9月交通安全月「車輛慢看停，行人安全行」 、「以人為本，車輛要停讓」措施，為維護路口安全及行人路權，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」及「取締道路障礙」等違規項目，加強交通安全宣導、執法取締，改善用路環境，確保行人交通安全。

拿超商水果到廁所狂嗑　吃剩遺骸

拿超商水果到廁所狂嗑　吃剩遺骸

桃園警走入校園　宣導防詐交通

桃園警走入校園　宣導防詐交通

外送員安心了！foodpanda祭安全獎勵金

外送員安心了！foodpanda祭安全獎勵金

逢甲夜市行車糾紛　駕駛亮槍、騎士嚇逃偷單車

逢甲夜市行車糾紛　駕駛亮槍、騎士嚇逃偷單車

關鍵字：

交通安全月執法竊盜心情不好

讀者迴響

熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

天心尪「30罐最愛」全被海關沒收

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

「阿花」找到了！大直民宅塌陷

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

中原宿營噁心隊呼讓女學生崩潰　校方出面回應了

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

快訊／受困3天以上！「阿花」找到了

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

更多

最夯影音

更多
尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面