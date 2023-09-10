騎士違停路口遭攔查　警愈看愈眼熟...意外揪出竊賊！

▲桃園警方執行「交通安全月」在路口取締酒駕。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局同安派出所警員陳璽翔於交通安全月期間，在路口交通執法勤務，見1部機車違停於路口，趨前盤查騎士身份時，見違規民眾身材及身著背心衣著特徵，疑似為日前他所受理涉及涉及竊盜案件的嫌疑人43歲羅姓男子，且機車正是羅男騎乘犯案之交通工具，故將涉嫌的羅男帶返所製作筆錄偵辦，全案依竊盜罪嫌函請桃園地檢偵辦，交通違規部分也依照規定告發。

▲▼並查獲機車違停竊盜犯羅姓男子。（圖／桃園警分局提供）

9月1日至30日是交通部刻正執行的「交通安全月」期程，桃園警方除了利用各項機會做交安宣導外，也持續規劃取締違規勤務針對「違規停車、車不停讓行人、非號誌化路口未停讓、道路障礙、行人各項違規、酒駕、超速」等重點違規項目加強取締，確保良好交通秩序。桃園分局統計今年截至9月7日止，取締告發車不停讓行人有3274件，行人闖紅燈及其他違規有1884件，兩項合計有5000餘件，與去年行人事故對比，下降幅度將近一成，顯示加強取締相關交通違規仍有一定的防制效果。

警員陳璽翔於8日17至19時執行桃園區南平路、新埔六街口執行「交通安全月」路口交通執法勤務，見一部普重機違停於路口，為確保用路人安全，上前盤查時，見該違規騎士身材及衣著特徵，疑似為他日前受理在桃園區經國路涉及竊取他人「安全交通錐」的嫌疑人43歲羅姓男子，該機車也是他騎乘犯案之交通工具，故將其帶返所製作筆錄偵辦。

羅男表示，他因心情不好才竊盜，並願意賠償被害人損失，全案依竊盜罪嫌函請桃園地檢偵辦，交通違規部分也依照規定告發。