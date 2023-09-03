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嘉縣「交通安全月」9月起跑　填問卷抽好禮活動開跑

▲▼ 嘉縣「交通安全月」填問卷抽好禮活動開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉縣「交通安全月」填問卷抽好禮活動開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為了解民眾對重要交通安全觀念的認知，評估宣導成效，自9月1日起至9月30日止，辦理「2023嘉義縣交通安全宣導成效評估」線上問卷調查，民眾依指示作答後就有機會獲得豐富獎品。

▲▼ 嘉縣「交通安全月」填問卷抽好禮活動開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

好康第一重：為鼓勵民眾積極參與，只要在調查期間完整填寫問卷，並在Q嘉義粉絲專頁按讚、tag好友留言，就有機會獲得LEGO樂高交通運具積木，獎品有「City系列2組（價值3000元以上）、Speed汽車積木15組（價值約700元）」。

▲▼ 嘉縣「交通安全月」填問卷抽好禮活動開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

好康第二重：民眾還可以在嘉義縣政府官方LINE（https://lin.ee/bKRDX0w）輸入「參與交通安全月」關鍵字，完成指定任務，將問卷分享給LINE好友，即可抽加碼獎品「Technic精緻汽機車積木模型2組（價值2000元以上）」。

▲▼ 嘉縣「交通安全月」填問卷抽好禮活動開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

活動問卷網址（https://polls.quickseek.com.tw/#/survey/trafficsurvey），上述獎品會在問卷調查結束後，一週內由電腦隨機抽獎配獎，並於Q嘉義粉絲專頁（https://www.facebook.com/Q.CHIAYI）公布結果，以及寄發簡訊給中獎人，請民眾屆時留意相關訊息。

▲▼ 嘉縣「交通安全月」填問卷抽好禮活動開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

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