民雄分局交通安全月　鎖定「4大類交通違規」加強取締

▲▼交通安全月 民雄分局加強取締交通違規 維護民眾安全。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣警察局民雄分局配合9月交通安全月措施「車輛慢看停，行人安全行」 、「以人為本，車輛要停讓」措施，為維護路口安全及行人路權，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」及「取締道路障礙」等違規項目，加強交通安全宣導、執法取締，改善用路環境，確保行人交通安全。

另外，民雄分局為防制交通事故之發生，確保用路人安全，在轄內易超速違規或易肇事之路段等處，實施移動式測速照相，提醒用路人減速慢行。民雄分局也在易發生交通事故路段:民雄鄉台一線與頭橋工業路口、民雄鄉台一線與埤角路口、民雄鄉164線與79線(福懋加油站)、民雄鄉106線(大學路)與正大路、大林鎮中正路與民生路(榮林陸橋)、大林鎮南華路(南華大學)、新港鄉159線與中洋路口、新港鄉164線與大潭路口、溪口鄉溪民路與成功路口等處，機動執行交通稽查勤務，加強取締重大交通違規，保護民眾之行車安全。

此外，現行法制對酒後駕車重罰外，騎乘電動自行車亦須戴安全帽及最高時速不得超過25公里。民雄分局呼籲「酒後不開車、開車不喝酒」，並遵守交通安全規則，平平安安的出門，快快樂樂的回家。