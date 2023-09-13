　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

登革熱高風險族群切勿自行服用成藥　黃偉哲：出現疑似症狀應立即就醫治療

▲台南市本土登革熱確診累積病例5760，衛福部疾管署羅一鈞副署長南下，由衛生局蘇世斌局長陪同至台南市立醫院視察防治及醫療狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市本土登革熱確診累積病例5760，衛福部疾管署羅一鈞副署長南下，由衛生局蘇世斌局長陪同至台南市立醫院視察防治及醫療狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市截至13日下午3時確診298例本土登革熱，累積病例為5760，13日298例分別為東區69例，安南區52例，永康區49例，南區48例，北區39例，中西區19例，安平區7例，仁德區6例，歸仁區5例，關廟區2例，新化區及新市區各1例，年齡介於1歲至97歲，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。

▲台南市本土登革熱確診累積病例5760，衛福部疾管署羅一鈞副署長南下，由衛生局蘇世斌局長陪同至台南市立醫院視察防治及醫療狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

▲台南市本土登革熱確診累積病例5760，衛福部疾管署羅一鈞副署長南下，由衛生局蘇世斌局長陪同至台南市立醫院視察防治及醫療狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

隨著登革熱確診病例數持續上升，重症病例也陸續出現，衛福部疾管署羅一鈞副署長13日再度南下，由衛生局蘇世斌局長陪同至台南市立醫院視察急診室、感染科病房、加護病房等，市立醫院自6月疫情發生至今已收治217例登革熱住院病患，目前尚有32例住院中，其中5例為重症，並因應登革熱疫情執行分區使用蚊帳、設置專區收治留觀病患及啟動跨科支援調度等因應措施。

▲台南市本土登革熱確診累積病例5760，衛福部疾管署羅一鈞副署長南下，由衛生局蘇世斌局長陪同至台南市立醫院視察防治及醫療狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

羅副署長表示，因應國內本土登革熱疫情持續升溫，可能有越來越多登革熱病患湧入醫院，雖目前醫院量能尚能負荷，但仍應及早規劃醫療資源調度相關措施，設立專責之分級收治及轉診小組，以利因應未來可能增加之醫療需求，也再次籲請民眾平時應落實容器加蓋或減量，雨後務必巡視家戶內外環境，澈底落實孳清，並加強自身防蚊措施，避免被病媒蚊叮咬而染疫。

▲台南市本土登革熱確診累積病例5760，衛福部疾管署羅一鈞副署長南下，由衛生局蘇世斌局長陪同至台南市立醫院視察防治及醫療狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長再次提醒，雖然台南市流行第一型登革病毒症狀並不明顯，但鄰近縣市已出現第二型及第三型病毒，重複感染不同型別可能提高登革熱重症風險，請市民務必提高警覺加強自身防蚊措施，尤其是曾經確診登革熱、長者及具有慢性病史者為登革熱重症的高風險族群，如出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等警示徵象或出血症兆應直接就醫治療，由於登革熱重症病程進展非常迅速，如未即時接受妥適治療，死亡率高達20%以上，請上述高危險群的市民切勿自行在家服藥，應盡速就醫並主動告知相關病史。防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，籲請所有市民朋友澈底落實「巡、倒、清、刷」，共同配合市府防疫措施，攜手齊心守護台南健康家園。

▲台南市本土登革熱確診累積病例5760，衛福部疾管署羅一鈞副署長南下，由衛生局蘇世斌局長陪同至台南市立醫院視察防治及醫療狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市本土登革熱確診累積病例5760，衛福部疾管署羅一鈞副署長南下，由衛生局蘇世斌局長陪同至台南市立醫院視察防治及醫療狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
取貨忘記帶證件！男星大鬧超商「應該知道我吧」僵持場面曝光
快訊／對基泰第二波假扣押2億「被駁回」　蔣萬安發聲了
買iPhone 15現省1萬！8張神卡　最高回饋27%
周五起變天！　雨區最廣時間點曝
力挺超思遭酸　台農蛋品董座爆：是農業部要我出面
快訊／台灣大開首槍！iPhone 15 「零元帶回家」資費出
高雄港大火！濃煙竄天如黑色巨龍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔡培慧爭取經費促食農列車啟動　南投市民開心體驗水果冰DIY

藍白登革熱議題引爭議　王定宇痛批政治口水比病毒還噁心

嘉義縣交通安全月宣導　建立人本交通觀念及停讓文化

登革熱高風險族群切勿自行服用成藥　黃偉哲：出現疑似症狀應立即就醫治療

林業保育署辦理國土生態綠網小學堂　11政府單位合推區域綠網

加強進口蛋稽查與市區工地巡檢　張善政：未雨綢繆避免問題發生

南消辦電話禮貌教育訓練　提升消防人員為民服務品質

9大企業家親至二分局頒獎慰勉　廖宗山：南警絕對是最強團隊

保障酪農業提升競爭力　劉建國邀農業部與酪農座談

雲林頒發「關雲長-特色獎」　表揚優良長照機構

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

蔡培慧爭取經費促食農列車啟動　南投市民開心體驗水果冰DIY

藍白登革熱議題引爭議　王定宇痛批政治口水比病毒還噁心

嘉義縣交通安全月宣導　建立人本交通觀念及停讓文化

登革熱高風險族群切勿自行服用成藥　黃偉哲：出現疑似症狀應立即就醫治療

林業保育署辦理國土生態綠網小學堂　11政府單位合推區域綠網

加強進口蛋稽查與市區工地巡檢　張善政：未雨綢繆避免問題發生

南消辦電話禮貌教育訓練　提升消防人員為民服務品質

9大企業家親至二分局頒獎慰勉　廖宗山：南警絕對是最強團隊

保障酪農業提升競爭力　劉建國邀農業部與酪農座談

雲林頒發「關雲長-特色獎」　表揚優良長照機構

解密人體精準預防！北榮推全基因檢測　還幫準新人排除近親結婚疑慮

蔡培慧爭取經費促食農列車啟動　南投市民開心體驗水果冰DIY

藍白登革熱議題引爭議　王定宇痛批政治口水比病毒還噁心

祖雄求婚3月「領到證書了」！佳娜披白紗登記…笑曝心得：不要離

基泰6個交易日成交量放大5倍　共列8檔注意股

快訊／對基泰第二波假扣押2億「被駁回」　蔣萬安：會繼續和住戶站在一起

嘉義縣交通安全月宣導　建立人本交通觀念及停讓文化

寶獅「新電動跑旅」美翻了　21吋大螢幕、3動力還有V2L供電功能

戶外機能風正夯！BILLABONG聯名叢林圖騰衝浪褲、鳳小岳同款越野跑鞋必收

屏東出現首起登革熱校園群聚　1老師+1實習老師確診緊急監測

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

地方熱門新聞

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

桃園水晶晶影音行銷　泰國觀光大使朱碧石嗨玩

魚塭水道淤積影響引水

不法侵害金額認定　屏東地檢與林務分署建立平台

輔具「副木」保護受傷組織避免二度傷害

老婆破羊水快生了！夫急攔警車開道

普渡宴吃流水席！舞者繼續跳

南消第五大隊參加心肌梗塞搶救大賽獲優等

台中「環山吊橋」完工啟用

新北市中和土地公文化祭開跑！　邀民眾吃喝玩樂歡度中秋

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

秋節敬軍　桃園市議會感謝國軍保家衛國辛勞

台南北區自小客車右切加油站擊落機車

台電台南區處「清除孑孓行動日」大掃除

更多熱門

相關新聞

憂10月登革熱疫情攀新高　藍黨團喊話賴清德：請救救台南民眾

憂10月登革熱疫情攀新高　藍黨團喊話賴清德：請救救台南民眾

針對登革熱疫情，國民黨立法院黨團今（13日）舉行記者會，除引述高醫大教授說法，憂心10月恐會出現另一個高峰期，質疑衛福部與環境部是否做好準備外，也直指台南登革熱病例數全國最多，然總統參選人賴清德身為前台南市長，卻是到台南造勢拉票。國民黨團首席副書記長李德維諷刺，過去賴從政後化身賴醫師，常被拍到救人事蹟，現在台南需要賴的協助，請賴發揮醫生專業知識跟技能，救救台南民眾。

快訊／立院新會期22日開議　當天政院報告農業部雞蛋進口專案

快訊／立院新會期22日開議　當天政院報告農業部雞蛋進口專案

藍控中央不管登革熱　綠指「疫情可控」：地方還有任何需求都可提出

藍控中央不管登革熱　綠指「疫情可控」：地方還有任何需求都可提出

徐巧芯曝台南登革熱疫情曲線　批賴清德、黃偉哲裝沒事

徐巧芯曝台南登革熱疫情曲線　批賴清德、黃偉哲裝沒事

鄰損規則被批評　柯：建議換副眼鏡、良心

鄰損規則被批評　柯：建議換副眼鏡、良心

關鍵字：

登革熱高風險成藥黃偉哲治療

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

9月下旬「超強運三生肖」

一張iPhone圖「看日圓多慘烈」　網卻歪樓：衝日本買了

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面