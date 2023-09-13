登革熱高風險族群切勿自行服用成藥　黃偉哲：出現疑似症狀應立即就醫治療

▲台南市本土登革熱確診累積病例5760，衛福部疾管署羅一鈞副署長南下，由衛生局蘇世斌局長陪同至台南市立醫院視察防治及醫療狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市截至13日下午3時確診298例本土登革熱，累積病例為5760，13日298例分別為東區69例，安南區52例，永康區49例，南區48例，北區39例，中西區19例，安平區7例，仁德區6例，歸仁區5例，關廟區2例，新化區及新市區各1例，年齡介於1歲至97歲，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。

衛生局同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

隨著登革熱確診病例數持續上升，重症病例也陸續出現，衛福部疾管署羅一鈞副署長13日再度南下，由衛生局蘇世斌局長陪同至台南市立醫院視察急診室、感染科病房、加護病房等，市立醫院自6月疫情發生至今已收治217例登革熱住院病患，目前尚有32例住院中，其中5例為重症，並因應登革熱疫情執行分區使用蚊帳、設置專區收治留觀病患及啟動跨科支援調度等因應措施。

羅副署長表示，因應國內本土登革熱疫情持續升溫，可能有越來越多登革熱病患湧入醫院，雖目前醫院量能尚能負荷，但仍應及早規劃醫療資源調度相關措施，設立專責之分級收治及轉診小組，以利因應未來可能增加之醫療需求，也再次籲請民眾平時應落實容器加蓋或減量，雨後務必巡視家戶內外環境，澈底落實孳清，並加強自身防蚊措施，避免被病媒蚊叮咬而染疫。

黃偉哲市長再次提醒，雖然台南市流行第一型登革病毒症狀並不明顯，但鄰近縣市已出現第二型及第三型病毒，重複感染不同型別可能提高登革熱重症風險，請市民務必提高警覺加強自身防蚊措施，尤其是曾經確診登革熱、長者及具有慢性病史者為登革熱重症的高風險族群，如出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等警示徵象或出血症兆應直接就醫治療，由於登革熱重症病程進展非常迅速，如未即時接受妥適治療，死亡率高達20%以上，請上述高危險群的市民切勿自行在家服藥，應盡速就醫並主動告知相關病史。防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，籲請所有市民朋友澈底落實「巡、倒、清、刷」，共同配合市府防疫措施，攜手齊心守護台南健康家園。