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台南登革熱蔓延北市！徐巧芯曝疫情曲線　批賴清德、黃偉哲裝沒事

▲▼國民黨團「抓到了？禽流感疫區！非疫區！ 超思、農業部超完美配合？」記者會 王鴻薇 徐巧芯 游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期登革熱疫情持續延燒，也從南部蔓延到北部，國民黨台北市議員徐巧芯13日就在臉書發文貼出台南市的登革熱疫情曲線，與2015年的全台大流行十分相似，並點名副總統賴清德、台南市長黃偉哲到底在幹嘛？

徐巧芯表示，稍早她接獲松山區居民陳情，說突然接到通知，有鄰居確診登革熱，依法要接受強制入屋噴藥清消，若無法配合，會由鎖匠開門，還有罰款要繳，她立刻詢問台北市衛生局，原來是松山區出現今年首例本土登革熱，曾有台南旅遊史。而截至12日為止，台北市累計13例本土登革熱病例，其中9位，曾有台南旅遊史。

因此，徐巧芯特別強調，疫情確實嚴峻，市民朋友出遊，請務必防蚊，她也已經提醒台北市政府，防堵疫情，共體時艱，若要入屋強制噴藥，一定要善盡宣導，妥適處置，減少民眾困擾。

但徐巧芯也直言，「我就問一句：台南登革熱大爆發，逐漸蔓延全台，賴清德，黃偉哲，你們到底在幹嘛？」她提到，6月4日，台南出現首例本土登革熱，三周後，就累積到58例；7月5日，達到190例，黃偉哲開設一級指揮中心，但已經止不住疫情蔓延，8月6日，破千例，8月31日，破3000例，與2015年那場全台大流行，台南市突破3000例的日字，竟然是同一天，而接下來的疫情曲線，更是驚人的相似，9月12日，台南市累計突破6000例，只比2015年大流行突破6000例的日子，稍晚4天。

「當年那場大流行，當然是人禍」，徐巧芯解釋，因為當時的台南市長賴清德，不滿李全教竟然當選議長，於是200多天不進議會備詢，整個市府團隊螺絲掉滿地，根據前台南市議員謝龍介轉述，當時喊防蚊，沒人理，要清消，慢半拍，9月初，眼看疫情已經失控，前疾管局長蘇益仁等多位專家呼籲中央接手，結果賴清德第一時間還說不用，而那一年，台南市累計22760例，112人死亡，觀光受重創，根據天下雜誌當年的報導，業者聲稱損失二到五成業績。

徐巧芯指出，監察院為此糾正台南市政府五大缺失，包括疏忽疫情、噴藥紊亂、指揮機制失序、平時疏於專業培訓、未定期清除孳生源，點名市長賴清德、副市長顏純左及衛生局長林聖哲，要深切檢討。

「為什麼考古？因為錯誤的教訓就擺在那，信『賴』選『哲』沒必要傳承登革熱大流行吧！」徐巧芯表示，8月31日，前疾管局長蘇益仁如同當年一樣示警，現階段如未能把病例數壓下來，後續會很麻煩；9月11日，蘇益仁再度示警，台南市疫情已非地方政府能負荷，衛福部、環境部等中央單位須調派人力、物力支援，才有機會控制疫情。

徐巧芯批評，結果疾管署副署長羅一鈞南下視察，卻說「還在醫院負荷範圍內」，提醒「市府及早預作規劃」，讓她不禁質疑，「及早？還不夠慢嗎？」

徐巧芯也提到，同一時間，賴清德跟黃偉哲卻好像沒事一樣，賴清德隻字不提登革熱，只關心台南「本命區」得票要創新高，黃偉哲則跟賴清德一搭一唱，賴清德才說要請習近平喝全糖珍奶，黃偉哲就要馬上發文推薦，就連放飛疫情跑出國，都學賴清德。

徐巧芯最後直言，「我知道，又有人要氣噗噗了，以下開放留言，嗆我監督台北市就好」，她表示，自己當然會確實監督台北市長蔣萬安防堵疫情北漂，但是源頭就在台南市，黃偉哲再繼續放任疫情失控，全台縣市再怎麼努力，都會遲早被破防。

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