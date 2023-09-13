快訊／立院新會期22日開議　當天政院報告農業部雞蛋進口專案

▲朝野協商開議日期。（圖／翻攝立法院yt）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃今（13日）召開朝野協商，討論立法院第十屆第八會期開議日期，會後朝野一致同意9月22日為開議日，當天要提出農業部辦理專案進口雞蛋相關報告並備質詢。隔天（23日）則邀請政院對登革熱疫情做專案報告。

國民黨團總召曾銘宗表示，對開議日期沒有意見，但有兩個前提，第一、資本額50萬的超思進口巴西蛋，各界質疑資金來源以及是否有超額利潤、圖利特定人狀況，另外雞蛋保鮮期究竟多久？第二、國產雞蛋保存期限大概30天，但這次巴西雞蛋到底有效期限是什麼時候？這是食品安全問題，要農業部要說清楚。

曾銘宗也指出，有關登革熱問題，到今天已經超過6千例、重症27例，民進黨不重視，只派羅一鈞，他有他的專業、台南也去了8次，但政府顯然不重視，這叫什麼溫暖堅韌內閣？過去只有高雄跟台南，現在往北燒，這兩件事都關係2千3百萬民眾健康權益，施政報告沒那麼重要，先做這兩個專案報告。

民眾黨團總召邱臣遠認為，19日就可以開議，並就超思問題報告，農業部這兩個禮拜受到非常多質疑，國人也很關心，整個食品安全溯源管理等，行政院跟農業部都要對國人講清楚，登革熱疫情也很嚴重，民眾黨團也主張院長對這兩個議題作專案報告。

時代力量立委陳椒華則指出，近期鄰損、天坑等案件相當嚴重，希望政院也針對這部分也做專報，另外不法餽贈罪及關說罪，新竹市長近期爭議是否涉及這部分，各黨團也有責任針對這部分立法，法務部請把相關修法版本送到立院。

民進黨團總召柯建銘指出，今天重點是何時開議，聽下來可能要10幾個專報，這都尊重，超思問題農業部有很多解釋，也有人到法院去告了，超思有來源找到雞蛋，缺蛋時就找廠商來幫忙，沒有弊案問題，沒關係大家到時候問清楚，民進黨團贊成專案報告，超思跟登革熱都可以，其他可以到委員會去吵。

最終協商通過，9月23日加開院會，9月22日邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項之專案報告並備質詢；23日則提出登革熱防治相關事宜專案報告並備質詢。

朝野黨團協議，各專案報告質詢人數由民進黨黨團推派11人、國民黨黨團推派7人、台灣民眾黨黨團及時代力量黨團各推派1人進行，未參加黨團委員得優先發言，每位委員詢答時間15分鐘。