鄰損規則被黃偉哲批評　柯文哲回擊「任內變更嚴」：建議換副眼鏡、良心

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

基泰建設造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，有民代質疑，前台北市長柯文哲任內修訂的「鄰損爭議處理規則」讓建商可球員兼裁判，而柯文哲反批要不要把台南、高雄拿出來看看，進而使台南市長黃偉哲12日發文回擊。柯文哲13日再說明，把前後條文調出來看，其實在他任內是變得比較嚴格，建議有批評的議員「換一副眼鏡」或「換一顆良心」。

柯文哲13日上午於民眾黨中央黨部召開記者會，與國際著名會計師事務所「勤業眾信」簽約「第三方檢舉平台」，未來若黨職人員涉及貪污、性騷等不法情事，黨員可透過匿名方式檢舉、查察，保護吹哨者、健全黨內人事制度。

針對外界質疑柯文哲任內修訂的「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」有球員兼裁判問題，使柯反點名台南高雄，而黃偉哲12日則批評柯悖離事實，不只甩鍋給台北市長蔣萬安，現在還甩鍋給台南、高雄？聽聞此問題，柯文哲馬上直言，「這個我就很有自信。」自己當時在台北市政府有晨會制度，任期前2年不算，但後面一定都是相當有制度。

柯文哲提及，關於這個鄰損的問題，外界說他「放水」，「奇怪，怎麼可能？」把前後條文調出來看就很清楚，在他任內是變得比較嚴格，以前是建商「得」去檢查鄰居現況，而他改成了「應」，如果對法律名詞比較熟悉的人就知道，「得」是可做可不做，「應」是一定要做，所以建商的義務，他一定要去檢查鄰居的現況。

柯文哲說，第二點，他任內增加行政指導，必須送都發局備查，這個案子都發局一定有紀錄，再來以前是說「擇期」，由起造人或承造人擇期去處理，現在是14天內要會勘，「所以我非常清楚，我的時代定的法律是比較嚴格的，所以怎麼會說我在放水？」

柯文哲酸說，「建議有批評的議員再換一副眼鏡，其實他們要換的是一副良心，明明知道不是，卻故意要去害人。」而自己的態度是這樣，別人講哪裡有錯他就改，但那些批評的人要記住，有一個英文成語「住在玻璃屋的人不要往外丟石頭」，「因為石頭丟回來，你的玻璃屋就毀了。」

關於外界質疑《台北市建築施工損鄰事件爭議處理原則》修正後，建商球員兼裁判等言論，台北市議會民眾黨團12日也說明，柯市府於111年2月的修正方向，目的在強化損鄰事件協調效率、提升品質及公信力，包含要求建商「應」於拿到建照後，要針對房屋現況進行鑑定，避免未來發生爭議「無從比較」，強化民眾舉證的能力。

民眾黨團提及，另外為增加鑑定的「客觀性」，讓受損疑義戶可以於指定時間內找第三方鑑定，以及增加都發局「行政指導」的空間，就是為了避免球員球員兼裁判的情況，讓彼此遇到爭議找到更有效，且雙方都能接受的解決方法。

民眾黨團解釋，針對新增的第4條對建商明確規範「應」於拿到建照後，對房屋現況進行鑑定，從過去「得」修正為「應」，目的是希望將來遇到損鄰爭議，能有「前後對照」不會「無從比較」。

至於新增第8條第3項第2款，保障受損疑義戶對建商鑑定結果不滿時，可以於建商指定時間內找第三方鑑定，住戶逾期未提出就由都發局指定，目的是要讓鑑定結果更加客觀，以及增加政府單位可以進行「行政指導」。