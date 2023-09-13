憂10月登革熱疫情攀新高　藍黨團喊話賴清德：請救救台南民眾

▲曾銘宗（左起）、謝衣鳯、李德維出席國民黨團13日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對登革熱疫情，國民黨立法院黨團今（13日）舉行記者會，除引述高醫大教授說法，憂心10月恐會出現另一個高峰期，質疑衛福部與環境部是否做好準備外，也直指台南登革熱病例數全國最多，然總統參選人賴清德身為前台南市長，卻是到台南造勢拉票。國民黨團首席副書記長李德維諷刺，過去賴從政後化身賴醫師，常被拍到救人事蹟，現在台南需要賴的協助，請賴發揮醫生專業知識跟技能，救救台南民眾。

國民黨立法院黨團13日舉行「登革熱全台蔓延 執政黨卻只在意選舉」記者會，會中黨團書記長謝衣鳯指出，2023年登革熱在台灣大爆發，從趨勢來看，2018年373例、2019年500例、2020年115例、2021年9例、2022年59例，今年統計到9月12日，已經累計高達6289例；而根據區域分布，台南5479例最多，其次雲林333例、高雄市248例、台北市41例、台中市38例，這代表登革熱已經攻陷全台，是8年來最嚴峻時刻。

謝衣鳯表示，前疾管局局長蘇益仁說，過去埃及斑蚊僅出現在嘉義以南，現在已經突破到雲林，突顯氣候暖化，改變了本土登革熱地圖，也因為全球暖化，導致病媒蚊從產卵到成蟲的周期縮短，根據高醫大教授說法，10月份有可能會出現另一個高峰期。再加上，最近一例本土登革熱發病日在9月11日，以上週與前三週病例相比較，增加了814例；上周跟去年同期相比，增加了1779例，代表了已經到了非常嚴峻情況，衛福部、環境部是否做好準備。

李德維則指出，衛福部在2月15日、4月19日、6月14日、7月12日、7月26日和8月9日，總共召開過6次「行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議」，但是拿出解決抑制登革熱漫延的方法嗎？希望民進黨不要只會選舉，對登革熱沒做好防護。

李德維也提及，台南突破5000例本土病例，但台南市長黃偉哲出國不在，而賴清德則到台南造勢 ，高喊「讓我在本命區衝高票」。

李德維表示，賴清德擔任台南市長時，台南也曾登革熱也大爆發，現在南台灣淪陷時刻，賴卻在台南拉票，沒發揮「醫者仁心」精神。李諷刺，過去賴從政後化身賴神、賴醫師，常被拍到救人事蹟，現在台南需要賴的協助，請賴發揮醫生專業知識跟技能、副總統高度、老市長的精神，救救台南民眾。

曾銘宗代表國民黨團提出兩點意見，一是對蔡政府、執政黨心中只有選舉，只顧選情，不見登革熱疫情大肆流行，嚴重侵害人民健康權益，國民黨團給予最嚴厲譴責；二是要求蔡政府積極防治登革熱疫情，確保2300萬民眾基本健康權益。