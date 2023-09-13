台灣學者赴陸被盤問是假的？陸委會：國台辦應該要去協調

▲陸委會副主委詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦新任發言人陳斌華13日批陸委會稱有台灣學者赴陸交流被盤問、扣留一事是「欺騙」。對此，陸委會發言人詹志宏回應，大陸相關單位這些作為，應該要由國台辦去協調，把一些制度做法，朝正向去改善，讓兩岸交流不受阻。

詹志宏13日下午出席「2023港覺濠台」IG圖文頒獎典禮時受訪表示，台灣民眾不喜歡被欺騙，如果沒有發生這些事情的話，他們當然不會提醒中共要注意，不要阻礙兩岸正常交流。

詹志宏說，他們也要提醒民眾，現階段這些不友善，甚至任意被留置的行為不斷在發生。

▼國台辦新任發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）



詹志宏強調，「如果沒有這些事情的話，那為什麼中共方面不能夠公開對我方已經受過這些不友善對待的，包括立法委員、大學教授，以及一般民眾，甚至帶著一本宗教的書籍，都會受到長時間的盤問，為什麼他們不能對這些各位做交代。」

詹志宏還說，這些事件，令民眾要前往中國大陸做交流的時候，心裡面真的是會存有不安，「這些相關單位的作為，應該是由國台辦負責協調，把他們的一些制度做法，朝正向改善，讓兩岸交流不受阻礙。」

陳斌華在國台辦例行記者會上說，陸委會有關言論是惡意炒作，目的是欺騙、誤導台灣民眾，恐嚇、阻撓台灣同胞來大陸交流，「我們的態度始終如一，熱誠歡迎台灣同胞多來大陸走走、看看，樂見並支持兩岸同胞加強正常交流往來，加深了解，增進友誼，凝聚共識，厚植共同利益，促進心靈契合。」