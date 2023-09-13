陳斌華引辜振甫詩句批民進黨　陸委會：倒退倒車的是中共

▲陸委會副主委詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦新任發言人陳斌華13日在記者會上引用海基會前董座辜振甫的詩句「但知春意發，誰識歲寒心」批評民進黨大開歷史倒車，導致兩岸交流往來嚴重倒退。對此，陸委會發言人詹志宏回應，倒退、倒車的是中共，「我們留在原地沒動，一直呼籲他們能夠重新恢復兩岸制度化協商。」

詹志宏13日下午出席「2023港覺濠台」IG圖文頒獎典禮時提到，1998年他陪伴在辜振甫身邊，一起赴大陸，辜振甫會寫下這首詩，就是有感於兩岸之間，如果能夠互相的包容體諒，那兩岸關係才有重新啟動的契機。

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）



詹志宏說，國台辦若願意去深刻了解辜振甫當年的用心，2016年大家都知道，倒退倒車的是中共，不是我方，「我們留在原地沒有動，一直呼籲他們能夠重新恢復兩岸的制度化協商、重新恢復兩岸正常的交流，這是我們7年多來沒有停過的舉動。」

詹志宏還說，希望對方能夠正向的來與我方一起推動兩岸恢復健康有序的交流。

陳斌華在國台辦例行記者會上說，所有關心台灣前途命運、支持兩岸關係和平發展的人士，都對民進黨當局上台以來大開歷史倒車，致使兩岸交流往來嚴重倒退深感痛心，對台海形勢日益複雜嚴峻無不憂心，「已故海基會董事長辜振甫先生生前喜歡題寫一句詩『但知春意發，誰識歲寒心』，這句詩很能反映這些人士以及我個人當下的心境。」