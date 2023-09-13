國台辦要台灣「撤除不光彩限制」　陸委會：這句話是在反省自己？

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦新任發言人陳斌華13日批評陸委會公布的恢復陸客團規劃，並要求「撤除不光彩、不必要的限制」。對此，陸委會副主委、發言人詹志宏回應，這句話如果是對方在反省自己的話，那他非常歡迎。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



詹志宏13日下午出席「2023港覺濠台」IG圖文頒獎典禮，在回應陳斌華對於陸委會恢復陸客團規劃的批評時，他提到，「這句話如果是他們在反省自己的話，那我非常歡迎！因為到目前為止，我方一直歡迎大陸的學生過來求學，但陸方還是不放。」

詹志宏指出，我方見到陸方表示願意接待我方的觀光客組團過去，我方相應的提出，「你願意接待，我們很高興，我們也樂於接待大陸的民眾組團到台灣來，但到目前為止，他們都沒有正面回應我們的建議。」

詹志宏還說，「如果這樣下去的話，那兩岸之間的民眾沒有辦法順利相互前往對方的地方，去體會風土民情。」

國台辦發言人陳斌華13日上午在記者會上指出，民進黨當局對恢復兩岸旅遊和交流附加了一系列條件，企圖瞞天過海，名為「恢復」、實則拒不解禁，名為「放寬」、實則加強限控，「島內業者和輿論的看法，表明越來越多台灣同胞已經看清民進黨當局既不『民主』，也不『進步』，罔顧民意、專制獨裁，在兩岸交流交往上開歷史倒車。」

陳斌華更進一步強調，我方積極倡導和促進恢復兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化，這也是兩岸同胞的共同願望，但民進黨當局至今仍在限制兩岸正常交流和人員往來，既不合理，也不得民心，「希望他們順應民意，撤除這些不光彩、不必要的限制。」

▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

