何時開放陸客來台？　國台辦痛批民進黨先「摘除」不光彩限制

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今年疫情結束後，大陸大陸文化旅遊部曾陸續公佈三批出境團隊遊的國家和地區名單，還是沒有包括台灣，外界也觀望，大陸何時可開放大陸團客赴台旅遊？對此，大陸國台辦陳斌華沒有正面回應，而是提及台灣方面日限2千人的規定，要「順應民意，撤除這些不光彩、不必要的限制。」

陳斌華說，民進黨對恢復兩岸旅遊和交流附加了一系列條件，企圖瞞天過海，名為「恢復」、實則拒不解禁，名為「放寬」、實則加強限控。

陳斌華表示，台灣的業者和輿論，以及越來越多台灣民眾已經看清民進黨既不「民主」，也不「進步」，罔顧民意、專制獨裁，在兩岸交流交往上開歷史倒車。

▲陸客到香港觀光。（圖／路透社）

當記者反問「大陸何時開放陸客到台灣旅遊？」陳斌華沒有正面回應，話鋒一轉，他表示陸委會對恢復兩岸交流、旅遊的所謂「規劃」，希望「能順應民意，撤除這些不光彩、不必要的限制。」

另外，截至今年6月四年制大學部的陸生數量將清零，大陸方面何時重啓陸生赴台就讀？陳斌華稱，「我們積極倡導和促進恢復兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化，這也是兩岸同胞的共同願望。民進黨當局至今仍在限制兩岸正常交流和人員往來，既不合理，也不得民心，應當盡快撤除。」

陸委會上個月24日宣布鬆綁陸客團赴台日限2千人，金門、馬祖、澎湖旅行之人數另計。我方組團赴陸，依「對等」原則，初期也是日限2千人，附加條件「自宣布之日起，以1個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期。」

相隔一天，大陸國台辦把球又丟回陸委會，痛批一切是民進黨自己「畫餅」，「名放寬擋」的「規劃」創下兩岸交流史上3項不光彩紀錄，「一是對台灣民眾來大陸團隊遊的限控前所未有；二是對台灣旅遊行業的管制前所未有；三是對台灣企業邀請大陸人員赴台從事會展和商務交流的限制前所未有。」為了阻擋兩岸正常交流煞費苦心，絞盡腦汁，荒謬絕倫，不得人心。