台東環保局啟動飲用水水質抽檢　籲民眾煮沸後飲用





▲颱風過後環保局啟動飲用水水質抽檢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

海葵颱風過境，台東縣因颱風挾帶的暴雨，也造成飲用水水源濁度增加，增加自來水處理的困難，台東縣環境保護局為確保民眾飲用水品質安全，於風災過後立即啟動飲用水水質稽查抽測工作，每日抽驗3至5處，並呼籲民眾災後要檢視住家蓄水設施及管線，加強清潔儲水設備，同時提醒大家任何水源的飲用水，一定要煮沸後才能飲用。

台東環保局指出，颱風豪雨侵襲過後，立即啟動飲用水水質稽查抽測工作，每日抽驗3至5處，同時請民眾留意飲用水是否有受到污染，若住家或大樓有使用水塔、蓄水池等，應檢視是否有淹水情形或有污泥產生。若有前述情況發生，應盡速將蓄水設施抽乾，再進行洗刷清潔及消毒作業；亦或委託合格專業的清洗業者將水塔、蓄水池清洗消毒後，才能重新蓄水使用，以確保飲用水安全。

環保局呼籲民眾注意風災過後的飲用水安全，飲用水需煮沸後飲用，若是自來水消毒味較為明顯，可在煮沸後掀蓋持續煮3到5分鐘後再飲用。如停水後恢復供水時，建議先打開水龍頭，讓水流數分鐘，以便將水管內積存的污染物清洗掉，再取水使用。特別是使用井水或山泉水等簡易自來水的用戶，更是務必要將飲用水煮沸後才能飲用。