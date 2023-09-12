海葵颱風登陸大陸多日殘餘環流西移　洪災蔓延至廣西

▲廣西發生洪災。（圖／央視）

文／中央社

海葵颱風5日登陸中國後，陸續造成福建、廣東部分地區及香港嚴重洪災。中國媒體報導，海葵的殘餘環流轉而肆虐廣西，造成玉林、北海等地出現洪災，多個地區昨（11）日仍在發布暴雨紅色預警，海葵對中國的影響程度超出預期。

綜合央視等中國媒體報導，受海葵颱風殘餘環流及季風影響，廣西壯族自治區玉林、北海、欽州等市9日以來持續出現特大暴雨。今早7時30分，廣西氣象台將全境暴雨預警從藍色連升2級為橙色，重大氣象災害（暴雨）應急響應也從4級跳級提升為2級。

進入今天，廣西玉林、北海及浦北、合浦、博白等地級與縣級行政區陸續發布暴雨紅色預警。其中，玉林市轄下的博白縣，有4個鄉鎮的24小時降雨量超過400毫米，創下有氣象紀錄以來的歷史新高。

根據報導，在此情況下，玉林、北海兩市境內相繼出現洪災。其中，玉林境內多個城區出現內澇（嚴重淹水），有房屋瞬間倒塌，大量樹木等雜物衝擊橋梁，多條道路出現塌方和泥石流，部分區域積水幾乎漫過屋頂。其中，博白縣部分地區水深超過2公尺，許多居民被困。

報導指出，經消防隊員以橡皮艇救援，受困者陸續疏散中。玉林市應急管理局今天對此表示，全市人員受困和財產損失情況目前仍在統計中。

此外，北海市合浦縣、鐵山港區的部分城區也出現內澇災情，並有河堤出現漏水現象。而在農村，目前已知至少有3個行政村內的多名民眾受困，需要緊急疏散，其中部分受困者已被救出。截至發稿，全市已有432人被疏散到安全地點安置。

廣西氣象台預測，在海葵颱風殘餘環流進一步西移下，今明兩天廣西南部和沿海地區將有豪雨到大豪雨、局部地區更有特大暴雨，今天至13日的3天期間，廣西南部和沿海地區雨量將有80至150毫米、局部地區上看400毫米以上。