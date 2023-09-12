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台東加碼生育補助　明年第一胎提高為4萬元

▲新版育兒生日禮將自10月起發送，報戶口時就能領取一份。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲新版育兒生日禮將自10月起發送，報戶口時就能領取一份。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣縣長饒慶鈴12日參加改版宣傳活動時提到，提升生育率及兒童福利一直是縣府努力的目標，去年台東是全台唯一新生兒出生數正成長的縣市，她並當場宣布自明年元旦起，台東縣生育補助第一胎將加碼提高為4萬元，另外，縣府持續推動生育及托育相關福利服務，今年為了提供新手爸媽更多支援，新版育兒生日禮將自10月起發送，報戶口時就能領取一份，包含安撫巾、尿布墊、收納箱、育兒包等實用禮物，期望每個孩子在愛的環境幸福快樂成長。

饒慶鈴表示，推出生育補助第一胎3萬元、免費到宅育兒指導、幼兒專責醫師制度、類公共化托育補助政策等，並積極提升托育能量，營造台東友善生養環境，如規劃興建台東市兒少家庭福利館、太麻里綜合社福館、樂齡大樓等，預計在明年至115年間陸續完工，在偏鄉部落也佈建14處部落托育協力站，並提升親子遊憩空間及設施。去年新生兒比前一年總計增加89人，而今年統計至8月底，與去年同期相比又增加了56個寶寶，可見縣府致力推動友善生育實有成效。

社會處長陳淑蘭表示，此次為了打造兼具紀念價值及實用性的生日禮，進行改版設計，採性平理念以「台東山海藍」為主顏色，育兒包還可以展開成一張臨時床，外出時更便利；收納箱不僅外觀更具時尚感，也方便摺疊收納；另還有結合溫馨童趣插畫樣式的安撫巾、尿布墊及口水巾，並贈送一包日本境內版的大王紙尿布。

今天的宣傳活動中並辦理寶寶趣味爬行活動，讓6位寶寶爬行至終點時，抓取想要的禮物，內容包含安撫巾、尿布墊、口水巾及尿布，若沒完賽也有另外準備參加獎，大家皆大歡喜。

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