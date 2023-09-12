關山人當挺關山人　同濟會善用社會資源溫暖有緣人

▲台中母會「北屯國際同濟會」提供的民生用品 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆7月是傳統的普渡月份，除了一般普渡亡靈、好兄弟外，也會祭祀祖先與神明；信眾準備豐富的供品近年來寺廟、神壇亦會在普渡後，送給社區有需要的人，轉念為感恩、招財、積福好時機。台東縣關山國際同濟會收受一批來自台中母會「北屯國際同濟會」提供的供品和白米，會長吳秀琴召集會員連忙將愛心宅配到府。

農曆7月眾多的普渡供品何處去？許多人會將其轉化成為愛心結緣品，社區有些需要的人在接受後，頻頻道謝來自社會的善心。吳秀琴表示，同濟會本來就屬於公益團體理當關心社區的大小事，而「北屯國際同濟會」的愛心結緣物品內多樣化有油、鹽、白米、泡麵、醬油、餅乾口糧等相當多樣，無論用來煮食或是充飢都很實際。



當民眾拿到吳秀琴和會員送來的民生用品都非常感動，尤其日前關山地區受到「海葵」颱風的侵襲災情嚴重，不少民眾家園仍在整理復原階段；對於社會需要幫助關心的人而言，颱風帶來的影響更無疑是雪上加霜。



吳秀琴鼓勵民眾要加油挺下去，社會上還是有很多有愛心的人會作為大家的靠山。雖然每箱「愛心結緣品」重量不輕，但同濟女會員臉上仍是充滿笑容，吳秀琴說今天自家車充當「宅急便」將愛親送到府讓需要的人感受人間有溫情。