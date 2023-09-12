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全台第三個　台東縣簽署加入國際有機農業組織

▲台東縣簽署加入國際有機農業組織。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣簽署加入國際有機農業組織。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府12日邀請「國際有機農業運動聯合會亞洲分會」(簡稱IFOAM Asia)執行長Jennifer Chang，分享推動亞洲有機農業的理念與成果，同時邀請6月與縣府團隊前往菲律賓參與「有機亞洲大會」的6位台東青農共同參與經驗分享，在農友共同見證下，台東縣成為全台第3個加入IFOAM Asia會員的縣市。

縣長饒慶鈴指出，台東縣很高興能夠繼新北、花蓮，成為全台第3個加入IFOAM Asia會員的縣市，經過這幾年努力，台東縣有機驗證面積1,320公頃，友善耕作面積1,128公頃，合計2,448公頃，位居全台第3位，其中台東有機稻米品質優良，連年獲得國內米界指標型賽事「精饌米獎」的肯定，展現台東有機農業軟實力。此次簽署加入「亞洲地方政府有機農業促進會」，希望未來更頻繁與國際技術交流合作，陸續擴大海外市場，推動台東有機農業邁向國際。

「亞洲地方政府有機農業促進會」（The Asian Local Governments for Organic Agriculture，簡稱ALGOA），為目前國際間重要的有機推動組織─國際有機運動促進會(簡稱IFOAM)亞洲分部下的一環。該單位致力促進有機農業跨國交流合作，透過地方政府、民間組織跨國間合作與聯繫，從多元文化、經濟和生態環境等面向，持續舉辦有機農業培訓，增強有機農業推廣的能量，期待透過國際間的對話與合作，促進台東有機農業及其相關產業發展。

農業處長許家豪指出，今年台東縣政府不僅成為IFOAM ASIA會員，並簽署加入ALGOA，而縣內經農業部審認通過的友善環境耕作推廣團體「有限責任台東友善環境農產運銷合作社」，不僅6月派員與縣府團隊參加「有機亞洲大會」，也申請加入IFOAM ASIA 成為會員，一起為台東有機農業發展努力。

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